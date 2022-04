Dos de cada tres jóvenes de las escuelas de segunda oportunidad de Aragón vuelven a estudiar o trabajan

Dos de cada tres jóvenes de los que pasan por las escuelas de segunda oportunidad "se reenganchan" al sistema educativo o empiezan a trabajar "en un empleo de calidad". Con este dato, la ministra de Educación y Formación Profesional, la aragonesa Pilar Alegría, reivindicó este miércoles en Zaragoza el papel de "acupuntura social" que llevan a cabo estos centros durante la clausura de su sexto encuentro nacional que ha reunido durante dos días a 700 personas entre expertos, docentes y estudiantes.

Uno de los ejemplos de este éxito son los dos jóvenes que ejercieron de presentadores del acto en el Palacio de Congresos donde se desarrolló este encuentro. Yassin Ihmoutten, marroquí de 18 años, llegó a Almería "escondido en un barco" en el verano de 2019. Ahora cursa un programa de cualificación inicial de trabajos de carpintería y mueble en la Fundación Adunare, entidad que gestiona una de las siete escuelas acreditadas que existen en Aragón, todas en Zaragoza.

Estos centros, hay 43 en España en nueve comunidades, ofrecen una respuesta educativa a jóvenes de entre 15 y 29 años que han tenido dificultades en su recorrido académico ordinario y continúan teniéndolas para obtener una cualificación o presentan riesgo de exclusión social o laboral.

"Al principio estuve en 4º de la ESO y luego pasé a una FP Básica de Comercio, pero no me interesaba, no me gustaba lo que tenía que aprender. Ahora da gusto estudiar y he encontrado una familia", explicó Yassin, que participa en un programa de emancipación del Gobierno aragonés que le tutela. Quiere seguir formándose y se está preparando para salir airoso de la prueba de acceso al grado medio y poder cursar uno de carpintería "que es con lo que me siento bien".

Su compañera sobre el escenario, Naima Goumiri, de 21 años, tiene un contrato de seis meses en la granja escuela Torrevirreina de la Fundación Federico Ozanam tras hacer durante medio año un taller de dinamizadora y directora de tiempo libre de infantil y juvenil. Tratando con los niños ha encontrado su vocación, después de "estar perdida" tras una experiencia como camarera "que no salió bien". Hace tres años aprobó el acceso a grado medio, pero la nota no le dio para hacer los estudios de atención sociosanitaria que quería. Ahora también aspira a seguir formándose.

Yassin y Naimara valoran las clases activas y dinámicas, además de muy prácticas, que están recibiendo y de las que se sienten protagonistas. Alumnos como ellos tuvieron un papel fundamental en la jornada de cierre. Una de ellos fue Sofía Sanz, exalumna de la E20 de Fundación Picarral y propietaria de Gente Rara, un local zaragozano de alta cocina que tiene un año de espera. "Empecé bachillerato, pero me di cuenta de que no podía y mi autoestima empezó a bajar. Así que probé otras alternativas que me quitaran toda esa presión de no estar cumpliendo los objetivos en el instituto. Es importante estar activos y tener oportunidades para seguir avanzando y conseguir el futuro que queremos", relató sobre su trayectoria en una de las mesas del encuentro.

Nueva ley de FP

La ministra subrayó que la nueva ley de Formación Profesional reconoce la labor de estas escuelas en tres de sus artículos y prevé de forma expresa su participación en estas enseñanzas. Aseguró que son "un ejemplo a seguir" por su "asesoramiento, acompañamiento y orientación" hacia una óptica social y laboral; su apuesta por un "aprendizaje individualizado" y su "implicación en el entorno familiar". "No penséis nunca que habéis llegado a un punto y final. Siempre habrá una segunda oportunidad para vosotros", concluyó.

El presidente de la Asociación Española de escuelas de segunda oportunidad, Ignacio Vázquez, destacó que se están dando "pasos firmes y seguros" hacia una red europea a la que ya se han sumado Francia y Portugal. La clausura contó también con la presencia de la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el director general de Innovación y FP de la DGA, Toni Martínez. La próxima cita nacional será en la primavera de 2023 en Málaga.