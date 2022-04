Atades llama a la participación en su Carrera solidaria a favor del Exoesqueleto pediátrico

El próximo 15 de mayo se celebra la VIII Carrera Solidaria Atades. Un evento deportivo, familiar y solidario con el que se ayudará a niños y niñas que necesitan del exoesqueleto pediátrico para caminar y mejorar patologías con alteración de la marcha y/o algunas enfermedades neuromusculares.

Desde Espacio Atemtia de Atades se presta este servicio, de reciente creación, para que niños como Juan Celma y Noa Morfioli, usuarios del exoesqueleto de ATADES, caminen y mejoren su calidad de vida. Ellos por primera vez y gracias al exoesqueleto han podido caminar y consiguiendo además mejorar su calidad de vida.

La VIII Carrera Atades será en el Parque Grande José Antonio Labordeta, a partir de las 9:30 horas. Se podrá correr en dos modalidades: la 1K (a las 9:30 horas) y la 5K (a las 10:30 horas). El ritmo lo marcará cada uno, corriendo o andando y respecto a la edad, tampoco hay límite. La inscripción debe realizarse a través de la web atades.com.

Las personas que quieran sumarse al evento deportivo solidario pueden hacerlo hasta el día 9 de mayo a las 23:59 horas. A través de la web atades.com o también se pueden realizar inscripciones de forma presencial en Ofigoya (P.º Rafael Esteve, 6), Running Zaragoza (C/ Ricla, 2), Deportes Zenit (C/ María Guerrero, 9) y Fartleck Sport (C/ Tomás Bretón, 46) hasta el día 9 de mayo en su horario habitual.

Los niños Juan Celma y Noa Morfioli son usuarios del Exoesqueleto pediátrico implantado por Atades. H. A.

La entrega de dorsales y camisetas -diseñadas por personas con discapacidad intelectual del Estudio de Arte y Diseño de ATADES, junto a la bolsa del corredor, se realizará el viernes 13 de mayo, en horario de 17:30 a 20:00 horas y el sábado 14 de mayo, de 10:30 a 20:00 horas, en el Colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres (C/ Octavio de Toledo, 2). La entrega también se realizará, pero, de forma excepcional y previo pago de 1 € de penalización, el mismo día de la carrera en el punto de la salida y hasta 30 minutos antes de comenzar la carrera.

Las personas que no puedan participar en la carrera y deseen apoyar su causa solidaria podrán realizarlo a través del mismo formulario de inscripción. También pueden realizar una aportación solidaria en el 'Dorsal 0' a través de Bizum (Código 00123) o en el número de cuenta ES15 2085 0103 9903 3333 3385.

Los premios de la VIII Carrera Atades constarán de un trofeo realizado por personas con discapacidad intelectual del Taller de Cerámica del Centro Residencial y Ocupacional Santo Ángel, además de diferentes obsequios donados por patrocinadores y colaboradores.