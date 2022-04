Unos 250 docentes interinos con más de 5 años de antigüedad tendrán plaza fija sin opositar en Aragón

Educación ya ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para estabilizar unas 800 plazas actualmente ocupadas por interinos docentes "en fraude de ley", según las vías de acceso a la función pública aprobadas la semana pasada por el Gobierno central para los años 2022, 2023 y 2024. Alrededor de 250 con más de cinco años de antigüedad, desde antes del 1 de enero de 2016, podrán tener una plaza fija sin examen de por medio, sino simplemente a través de un concurso de méritos.

Además, la DGA sacará otras 550 plazas para oposiciones sin pruebas eliminatorias, dirigidas a interinos de media duración, de entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020. Quienes opten a ellas se enfrentarán a un tipo de examen menos duro del tradicional, ya que tendrá una sola prueba estructurada en dos partes, un tema y la presentación de una unidad didáctica de la especialidad, que no serán excluyentes. Si el candidato suspende la primera podrá presentarse a la segunda (algo imposible en las oposiciones actuales) y habrá una nota global de los dos apartados. La calificación final debe ser al menos de 5.

Estos son las primeras cifras sobre el proceso de estabilización que el sindicato STEA ha dado a conocer tras la última reunión de la mesa sectorial de Educación. Hay que tener en cuenta que a estos puestos se tendrán que sumar las plazas de reposición, destinadas a cubrir fundamentalmente a los que se jubilan, y de nueva creación para las que se mantienen las oposiciones tal como se conocen ahora y a las únicas a las que podrán concurrir los candidatos que se presenten por primera vez o no lleven ya un tiempo trabajando.

Sin reposición en maestros

En principio, según los datos facilitados por STEA, entre las vacantes de estabilización no hay ninguna del cuerpo de maestros de infantil y primaria. Todas corresponden a Enseñanzas Medias. En las 250 del concurso de méritos hay alrededor de un 44% de enseñanzas de régimen especial: escuelas oficiales de idiomas, conservatorios profesionales, Conservatorio Superior de Música de Aragón, escuelas de arte y Escuela Superior de Diseño de Aragón. Se planten casi noventa especialidades, en muchos casos solo se oferta un puesto, aunque al detalle no se cerrarán hasta la mesa sectorial que se celebrará el próximo viernes.

La no existencia de vacantes de estabilización en infantil y primaria no gusta a los sindicatos. Educación justifica que no hay por las dos últimas convocatorias de oposición masivas. STEA considera que "alguna existe, aunque pocas", y recuerda que este sindicato no firmó los procesos de oposiciones en los últimos años, entre otras razones "para no consumir vacantes de estabilización" en los procedimientos ordinarios.

No es este el único punto que ha generado polémica. La nota obtenida en otras comunidades computará en el concurso de méritos de Aragón. STEA ha denunciado que esto permitirá "jugar con ventaja" a las personas de otros territorios donde se han celebrado oposiciones de algunas especialidades en 2012 o años posteriores que en la Comunidad no han salido en todo este tiempo.

Todavía no se sabe cuándo se llevará a cabo el concurso especial de méritos para los interinos de larga duración que solo podrá hacerse una vez. Aunque los procesos son de libre concurrencia y todo el mundo podrá participar en todas las comunidades, hay un acuerdo tácito de estas con el Ministerio para desarrollarlo a la vez y adjudicar también al mismo tiempo las vacantes, ya sea en 2023 o 2024, para en caso de obtener un aspirante plaza en varios sitios que renuncie a las que no le interesen. En caso de que una persona concurra en varios lugares, la baremación se hará solamente en uno y se coordinará a través del Ministerio para que sea común a todas las comunidades.

Todo apunta a que en Aragón no habrá convocatorias a la vez de los tres procesos (concurso de méritos, oposiciones no eliminatorias y las tradicionales) por las dificultades de gestión de simultanearlos. El nuevo formato de oposiciones ha sido criticado por los sindicatos. STEA lo califica de "chapuza" y vaticina su "judicialización".