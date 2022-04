Iceta, sobre Pirineos 2030: "Hay que encontrar un consenso y que sea una candidatura equilibrada"

Confía el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, en que la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos en 2030 aún puede salir adelante. "Es una oportunidad importante para el Pirineo catalán y el aragonés. Espero que seamos capaces de encontrar una solución que satisfaga a todos", ha indicado, durante una visita a la localidad turolense de Mora de Rubielos.

Iceta ha confesado que intenta huir de debates que presenten la candidatura como "un escenario de tensiones políticas o territoriales". Él prefiere ver un "escenario de oportunidades". Para promocionar el Pirineo, sostiene que no hay una oportunidad "más potente" que unos Juegos y, aunque "vamos a tener unos rivales de mucha envergadura", pone en valor que hasta ahora nunca se han celebrado unas olimpiadas de invierno en España.

Es partidario el ministro Iceta de que Cataluña y Aragón sean capaces de encontrar "un consenso". Para ello ve necesario que "se limen asperezan y que sea una candidatura, como pide el Gobierno y el presidente de Aragón, equilibrada". "Así va a ser", ha remachado.

Respecto a los plazos, ha explicado que no hay una fecha límite, aunque sería conveniente que estuviera "cuajado" antes de verano. En este sentido ha recordado que en la carta que se remitió al Comité Olímpico Internacional (COI) para optar a la organización de los Juegos figuraban el COE, el Gobierno de España, la Generalitat y la DGA, y que esas cuatro instituciones son las que ahora deberían figurar. "Hemos de hacer un esfuerzo para que todo el mundo se sienta no solo cómodo sino comprometido", ha manifestado.

Miquel Iceta, en Teruel. Jorge Escudero

Y es que aunque ni Cataluña ni Aragón se quieren mover de sus posiciones, "todos saben que si no se mueven no habrá foto". Por eso ha expresado que, en ocasiones, es mejor "dejar tiempo, reposo".

Respecto al reparto, ha señalado el ministro que les gustaría "multiplicar las sedes", aunque tienen "alguna restricción presupuestaria" para poder hacerlo. En este sentido ha explicado que hay que cumplir los condicionantes que impone el COI a la hora de dar facilidades para técnicos, medios y deportistas".

El Gobierno aragonés exige, para llegar a un acuerdo, que se disputen pruebas en los tres valles del Pirineo (Aragón, Tena y Benasque). Iceta ha indicado, al respecto, que la candidatura va a tener "pruebas en muchos valles", aunque no se ha atrevido a decir si en todos porque "hay algunos que no pueden acoger las pruebas". Y ha puesto como ejemplo los saltos de esquí. Al final, el ministro de Cultura ha reconocido que "no todo el mundo va a ser completamente feliz", si bien ha matizado que, "si hay voluntad", se pueden mover las posiciones. "Tenemos un magnífico presidente del COE (Alejandro Blanco) que nos va a ayudar a ofrecer una gran oportunidad para el conjunto del Pirineo", ha confiado.

Para Iceta es "un escenario imposible" que Cataluña opte en solitario a organizar los Juegos. "El COI recibió una carta firmada por cuatro. No lo entendería. Me pongo en el escenario de una candidatura española del Pirineo con Cataluña y Aragón comprometidas", ha manifestado.