Una nueva etapa en la larga y compleja lucha contra el coronavirus

Ángel Antoñanzas, coordinador del centro de salud Delicias Sur. ​ ​Desde el centro de salud Delicias Sur, su coordinador, Ángel Antoñanzas asegura que la pandemia no ha pasado y "hay que estar alerta". Sigue habiendo casos, cada vez más, dice, y mucho proceso respiratorio agudo. "Habría que preguntarse qué hemos dejado de hacer por atender la covid. No olvidemos que la Primaria es un área asistencial básica donde trabajamos la prevención, los procesos crónicos..., que quedaron en segundo plano", resume. "La Atención Primaria ha ido adaptándose progresivamente a los diferentes escenarios en cuanto a criterios de casos, seguimiento", resume. La primera etapa "fue durísima": "Nos enfrentamos a algo desconocido, para lo que no estábamos preparados, sin medios ni capacidad de detección". El verano de 2020 afectó de forma especial a este centro de salud, unido, además, a la "falta de personal por bajas". Los circuitos y realización de pruebas empezaron a organizarse mejor. La situación en noviembre de 2020 fue también "muy complicada". El inicio de la campaña de vacunación marcó un antes y un después, aunque siguió habiendo olas: "No esperábamos la del verano pasado". Ni la explosión de casos que se registró en la última onda: "Fue algo inusual que no habíamos tenido en toda la pandemia. En este pico llegamos a tener casi 20.000 pacientes en una semana, que nos dejó colapsados".

Jesús Díez Manglano, jefe de servicio de Medicina Interna del Royo Villanova y presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi).

​"Era una enfermedad completamente nueva, y supuso un reto profesional enfrentarnos a algo desconocido, con una carencia inicial de medios, sobre todo de epis". Para Jesús Díez Manglano, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi), a esto se suma la "sobrecarga" de que no ha sido una única oleada. Y, como consecuencia de los más de dos años de pandemia, afirma, se produce un retraso asistencial, por pruebas que no se realizaron o incluso pacientes que no querían acudir a las consultas por miedo: "Ahora eso nos está viniendo, y es una nueva oleada, no de covid, sino de enfermos no covid con enfermedades crónicas".

Respecto a la pandemia, Díez Manglano, jefe de servicio de Medicina Interna del Royo Villanova, explica que lo peor llegó en la primera y en la tercera ola: "Hubo un momento en el que de las 260 camas del hospital, 180 o 190 estuvieron dedicadas a covid. Era un porcentaje tremendo, y con la uci llena. Fueron situaciones realmente impactantes y angustiosas, porque te llevabas el problema a casa". Hubo apoyo de compañeros de otras especialidades y un exceso de trabajo pero "afortundamente, ya ha pasado. La pandemia ha amainado y nos permite no tener un sistema sanitario en tensión, pero no hay que olvidar que estamos en situación pandémica".