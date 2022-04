Trufa, aceite, vino, queso, turrón, trenza... el producto gourmet aragonés se exhibe en Madrid

Trufas, confituras, chocolates, turrones, trenza de Almudévar, quesos, vinos, aceite de oliva virgen extra, mermelada de virgen extra, patés de aceitunas negras y verdes, conservas, carnes de vacuno, pollo, pato, cerdo... Más de una veintena de empresas aragonesas se dan cita en el XXXV Salón de Gourmets, la feria del producto alimentario de alta gama, que se ha inaugurado este lunes en Madrid. Unos productores aragoneses que se mostraban muy ilusionados con una feria de les devuelve, de alguna manera, a la “normalidad” tras un parón de dos años por culpa de la covid-19, pero “decepcionados” y “huérfanos” por la ausencia del Gobierno aragonés -Aragón es una de las pocas comunidades, por no decir la única, que no está presente en la feria- con stand propio, que sirva de “apoyo institucional” y hasta económico a los productores ‘gourmet’ de la región. “No doy crédito a que Aragón no esté aquí”, considera Paco Franco, de Quesos de Radiquero.

“Aquí veo Castilla y León, Galicia, Andalucía, Euskadi, Andalucía, Madrid, Asturias, Cantabria... Y no veo Aragón. Para los productores pequeños es fundamental en estas ferias contar con el paraguas institucional, que nos traigan un poco de la mano, pero...”, cuentan en Manuel Segura 1874, de Daroca, entre turrones, chocolates y mermeladas, que muestran en esta feria un nuevo diseño basado en el Mudéjar turolense. “Lucharemos igual”, nos dice Manuel Segura, sexta generación de pasteleros al frente de la empresa.

Y parecida percepción de “orfandad” tenía Inma, de Turrones y Chocolates Belenguer 1918, de Alcorisa, que afirmaba que ya tenía ganas “de volver a la feria tras dos años de parón por la pandemia y retomar contactos, clientes...” Belenguer se presenta además en la feria con sus ya célebres bombones de colores pintados a mano y con un producto nuevo, como son “las tabletas de chocolate, en las que hemos hecho una colección de doce, más cuatro de orígenes, de Santo Domingo, Tanzania, México, con un nuevo diseño que nos ha hecho una empresa de Zaragoza, AMGcreativo, con fruta liofilizada, sabores tropicales y esperando ya a nuestros clientes”.

Como los esperaba Aceites Ambel, de Bulbuente (Zaragoza), una de las cinco almazaras pertenecientes a la Denominación de Origen ‘Aceite Sierra del Moncayo’. Ambel presenta en la feria su AOVE de primera presión en frío, en rama, sin filtrar, Monte Jarèn’, adscrito a la DO antes mencionada, con un aceite “singular”, cuya principal característica es que “hacemos un ‘coupage’ con la aceituna empeltre, que es la autóctona de la zona, un tanto por ciento de arbequina y luego otras minoritarias que hay que son negral, verdial y royal”.

Además, Ambel también presenta su tradicional AOVE Oliambel, patés de aceitunas negras y verdes y, “como principal novedad nuestra mermelada, o crema, de aceite de oliva virgen extra. Un untable con un puntito dulce, que marida perfectamente con carnes, quesos, pescados en salazón y ahumados, embutidos...”

Quesos de Radiquero Iñaki Etxarri

Si hay un producto aragonés que no podía faltar en el Salón de Gourmets es la trufa de Sarrión de la mano de ‘Trufas Manjares de la Tierra”. La cotizada ‘tuber malanosporum’ “que supone la mayor cantidad de negocio de nuestra empresa, la trufa fresca, pero también estamos interesados en promocionar otros derivados como son el queso con trufa, jugo de trufa, láminas de trufa, aceite aromatizado...” Una empresa con ya 30 años de vida y cuyo principal mercado “es el de la restauración, la restauración un poco de alta gama, de todo el territorio nacional. Madrid, Barcelona, Euskadi...”

Y a todo el territorio nacional están llegando ya las trenzas de Almudévar que Pastelería Tolosana vende online para toda España y presencialmente en sus pastelerías de Almudévar, la casa madre, Huesca o Zaragoza, donde cuenta con tres establecimientos. Jesús Tolosana Viu explicaba que “hemos venido con la trenza, que es nuestro producto más conocido y el que más nos demandan fuera. Pensábamos venir el año 2020 al salón de Goumets, pero hubo que aplazarlo por la pandemia y aquí estamos este año por vez primera porque es el salón ideal para productos como el nuestro”. Un producto que se comercializa principalmente en “tiendas gourmet y hostelería de toda España porque servimos en 24 horas”. Jesús también incidía en que “nos da pena que haya presencia institucional de todas las regiones y, sin embargo, de Aragón no hay nada. Si hubiera venido el Gobierno de Aragón habría muchas más empresas en la feria porque tenemos que facilitar esa promoción que necesitan empresas como las nuestras y tienen que animarnos a salir. Pero las ventajas que tienen en otras regiones, lamentablemente en Aragón, para asistencia a ferias, no las tenemos”.

Conservas Acico Iñaki Etxarri

El vino de la región también está presente en el salón con bodegas como Bodegas San Valero, Viñas del Vero, Bodegas Alto Moncayo, Bodegas Virgen de la Sierra Sociedad Cooperativa, Bodegas Alto Moncayo, Bodegas Aragonesas, Bodegas Ateca, Bodegas Borsao, Bopdegas Breca, Bodegas, Cape, la mayoría de ellas en el espacio colectivo del ‘Túnel del Vino’o Enate, que ‘vende’ sus vinos más premiados de la DO Somontano, el Enate Uno tinto y el Enate Uno Chardonnay blanco, en el espacio del salón para ‘los mejores vinos de España’.

Igualmente, la aragonesa Adelís, con sus productos cárnicos de pollo, pato, pavo, vacuno, cerdo, pero ahora también con línea vegana, o Conservas Acico, adquirida ahora hace unos meses por el grupo vasconavarro Eguía, y que lanza una línea de conservas en legumbres “de Aragón, Navarra y Rioja”, según Félix Eguía, bajo la marca ‘Chistu’.

Y por supuesto el queso. Dos queserías aragonesas, Quesos de Radiquero y Quesos Sierra de Albarracín muestran sus productos en el Salón. Productos que, por otro lado, son los más premiados internacionalmente dentro del sector quesero de la región. La primera de ellas, del Somontano y especializada en queso de cabra, “no ha faltado a esta feria desde que cogimos la quesería en el año 2006 y aquí estamos como siempre tratando de sacar al mercado todo lo bueno que sabemos hacer en nuestra tierra”. Especialmente, “nuestros cuatro quesos de cabra de leche cruda, pasteurizada, el río Vero, nuestro queso azul tipo Roquefort, y el de pasta blanda... Esos son todos nuestros productos tradicionales. Nuestra novedad es que seguimos aquí”.

Quesos Sierra de Albarracín Iñaki Etxarri

Por su parte, Quesos de Albarracín, que hace entre 70 y 80.000 kilos de queso al año, traen una representación de los quesos que “fabricamos”, todos de leche de oveja, curado, semicurado y tierno, y un queso “más especial”, de la Cava de Mía, “nuestra joya de la corona, que madura en una cueva de piedra natural, con mucha humedad y temperatura constante”. Un producto que se ‘rifan’ en tiendas gourmet de toda España, según el responsable comercial de la empresa, Andrés Hernando.

Hasta aquí llega la presencia aragonesa en una feria, esta XXXV edición del Salón de Gourmets, que pasa por ser la principal feria europea de productos de alta gama con 1.600 expositores, 40.000 productos y 800 actividades, y por la que se espera que pasen unas 70.000 personas hasta el 28 de abril. Un lugar, en fin, ideal para que el paladar se deleite, pero, sobre todo, para hacer negocios... gastronómicos.