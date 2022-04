¿Conoces ya al 'foodie' zaragozano que arrasa en TikTok? Así es takoyakiblog

'Foodie Content Creator’ o, lo que es lo mismo, creador de contenidos relacionados con la gastronomía. Así se define el zaragozano Miguel Ángel Ruiz de Conejo en su biografía de Instagram. Es en esta red social donde comenzó, en septiembre de 2020, a compartir sus primeros vídeos, animado por un amigo tras salir a cenar a un restaurante japonés de la capital aragonesa.

Miguel Ángel, de 23 años, reconoce que la gastronomía siempre le ha interesado, aunque algo menos en los últimos años. Fue un documental de Netflix llamado ‘Street Food: Asia’, sobre comida callejera, lo que volvió a despertar su pasión por la gastronomía. De ahí que aquella anoche, tras ver el documental, decidiera acudir a un local en Zaragoza donde poder degustar takoyakis, “una especie de buñuelos con pulpo”, típicos de la gastronomía japonesa, explica. Y así nació el nombre de su perfil (@takoyakiblog).

En septiembre del año pasado se animó a abrir cuenta en TikTok. “Fue entonces cuando me lo empecé a tomar más en serio. A partir de ahí tuve un crecimiento súper grande”. Un éxito que también se trasladó a Instagram, donde en poco más de seis meses ha pasado de 2.000 a 10.000 seguidores. El zaragozano, que compagina la recta final de sus estudios con prácticas en una agencia de marketing y su trabajo como creador de contenidos, cree que la popularidad de sus vídeos en estas redes sociales radica en “crear un contenido que yo mismo vería” y cree que influye notablemente el hecho de que él aparezca, contando dónde se encuentra, probando y enseñando los platos…, ya que “genera un vínculo entre la persona y el que lo ve”.

Con @takoyakiblog, Miguel Ángel no busca ser una guía de restaurantes, ya que ya existen “ya existen muchas y lo hacen muy bien”, sino “un creador de contenido que sirva de referencia”, principalmente para zaragozanos, aunque no se enfoca solo en establecimientos de la capital aragonesa. De hecho, cuenta a HERALDO que algunos de los vídeos con los que ha conseguido más seguidores en TikTok han sido sobre los mejores donuts de Barcelona (con más de 2.000.000 de reproducciones) y otro sobre la currywurst durante un viaje a Berlín. De Zaragoza destaca, en cuanto a visualizaciones, el de su visita al restaurante venezolano Molarepa y la ruta de croquetas, “que me encantó hacer”, añade.

Admite que cada vez son más los restaurantes que le invitan a comer o cenar para probar sus platos a cambio de contenido en sus redes sociales, y aunque se muestra agradecido, Miguel Ángel considera que “aunque haga una colaboración, si algo no me gusta, no lo subiría. Valoro mucho la sinceridad y la gente y lo percibe”.

Como zaragozano, el joven valora positivamente el aumento de locales que ofrecen comida internacional en los últimos años en la ciudad. Entre sus restaurantes favoritos de Zaragoza destaca las hamburguesas del Madison; las pizzas de Da Claudio; la comida venezolana de Molarepa y las propuestas cubanas del restaurante El Paladar. De comida española se queda con Bula Tapas.