'El orgullo va por dentro': el vídeo que emociona a los aragoneses

💛 𝗘𝗟 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗩𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 ❤



Aunque por fuera no estemos todo el día alardeando de nuestro origen, no quiere decir que, por dentro, no estemos 𝐦𝐮𝐲 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐨𝐬.



Feliz #DíaDeAragón a todos 🌹🌹#ElOrgulloVaPorDentro pic.twitter.com/05MyjeVQxO