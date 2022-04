El campus público quiere adelantar los septiembres a junio o julio el próximo curso

Al igual que se hizo en 2021 con la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau), la Universidad de Zaragoza quiere también el próximo curso adelantar la convocatoria extraordinaria de exámenes de septiembre a finales de junio o principios de julio. La propuesta, que se incluirá en el calendario para el próximo curso que se votará en Consejo de Gobierno el jueves de la semana que viene, se está explicando estos días a los representantes de estudiantes y en los diferentes centros, confirmaron fuentes del campus público.

Con esta medida se pretende que el campus público aragonés esté en las mismas condiciones que otras universidades del país en las que estas pruebas tampoco se llevan a cabo tras el verano. Otra de las razones por las que se impulsa es la igualdad de oportunidades para los estudiantes que quieren acceder a un máster y que en caso de aprobar en septiembre se encuentran con que las plazas en otros campus están ya ocupadas. Desde la entidad señalaron que en los diferentes encuentros, este jueves fue con el Consejo de Estudiantes, se están "recogiendo sugerencias e ideas que se incorporarán al borrador que se debatirá en el Consejo de Gobierno".

La iniciativa no es del agrado de todos los alumnos. Algunas organizaciones como EDU (Estudiantes en Defensa de la Universidad) criticaron que esta medida se imponga sin contar con su opinión. Recordaron que esta cuestión fue motivo de un referéndum en abril de 2014, en el que el 86% de los estudiantes respaldaron mantener los septiembres en una consulta que cosechó una participación histórica del 53,51%. Demandan que se organice una votación que, consideran, sería sencilla de poner en marcha con la misma plataforma digital con la que se celebraron las últimas elecciones a rector. Uno de los contras que ven en adelantar los exámenes es la falta de margen entre las pruebas ordinarias y extraordinarias, de dos o tres semanas, para asimilar lo que no aprendieron durante el curso.

Plan de ahorro energético

No es este el único motivo de controversia. Otro foco de polémica es el plan de ahorro energético puesto en marcha por la Universidad ante la imposibilidad de asumir un sobrecoste que este año podría llegar a los ocho millones de euros. Grupos de estudiantes están movilizándose porque consideran que la adaptación de los horarios para que las clases terminen antes por las tardes y su concentración en algunos edificios perjudicará a los que trabajan por las mañanas.

El rector, José Antonio Mayoral, garantizó este jueves la continuidad de los dos turnos y que "ningún estudiante va a dejar de tener oportunidades de ir a clase". La propuesta de horarios y de "optimización" de espacios será "centro a centro" y no habrá "una decisión única" para todo el campus. Por ahora no hay ninguna resolución concreta. Puso como ejemplo la Facultad de Ciencias, que está abierta hasta las 21.00 y cuenta con cuatro edificios: "Si están todos usados al 10% por las tardes, a lo mejor uno de los cuatro para todas las clases sería mejor".

"Lo que no tiene vuelta a atrás es que si la Universidad no ahorra los ocho millones de exceso de coste de energía que nos supone la situación actual, no es que no habrá clase por la mañana o por la tarde, es que no habrá clase", dijo tajante Mayoral.

"Una de las propuestas que nos ha llegado es que el turno de tarde empezaría a las 13.00 en lugar de las 15.00, lo que dejaría fuera a las personas que tienen un empleo matinal. Podrían optar a matrículas parciales, pero no es una solución", explicaron desde EDU. Es uno de los colectivos que junto a Estudiantes en Movimiento promueve reuniones informativas esta semana en distintas facultades. Temen también que la creación de "marcrofacultades" por las tardes vaya en detrimento de otros servicios como las bibliotecas.