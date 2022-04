Un espacio en torno a la literatura para visibilizar a las personas con enfermedad mental

"Venir al grupo de lectura es abrirte una puerta y poder respirar. En casa, cuando leo me desestreso y disfruto al ver cómo diferentes personajes pasan por mi salón. Cuando estoy en la sede de la asociación, me gusta la relación que se crea entre los compañeros y las mariposillas que nos entran en el estómago cuando conocemos a nuevos escritores y salta la chispa entre los compañeros". Ana Iritia, presidenta de la Asociación Aragonesa pro Salud Mental (Asapme) y participante del ciclo, define muy bien las relaciones que se han ido forjando estos tres últimos años alrededor de esta actividad, un espacio que gira alrededor de los libros y que, en este tiempo, ha permitido dar a conocer un poco más al colectivo de personas con enfermedad mental.

"El recelo y, en ocasiones, las falsas creencias que arrastran las personas con enfermedad mental se desvanecen en cuanto se entra en contacto con ellos. Por eso, se planteó que era necesario mostrar las actividades de Asapme y abrir las puertas a toda la sociedad. Pusimos en marcha esta actividad con el deseo de crear un espacio de encuentro en torno a la literatura, que permita visibilizar y normalizar al colectivo de personas con enfermedad mental", explica Isabel Arceiz, su coordinadora.

Un proyecto que ha sido posible gracias a la implicación de escritores relevantes del panorama nacional, como Fernando Lalana, Juan Bolea, Espido Freire, Daniel Gascón, Carmen Santos o Ignacio Martínez de Pisón, el último en participar en estos encuentros literarios, para debatir sobre su libro más reciente, ‘Fin de temporada’. Citas literarias a las que acuden personas con y sin enfermedad mental para disfrutar de un tiempo de debate en torno al libro que el club ha elegido con anterioridad y sobre el que se ha trabajado en diferentes sesiones guiadas por Isabel.

Desde su arranque, hace casi tres años, el Club se ha ido consolidando, de manera ‘online’ durante la pandemia y presencial el resto del tiempo, y más de una veintena de personas acuden semanalmente a su cita con personajes de ficción que les hacen vivir nuevas experiencias, aventuras y retos.

Y aunque hay días que es complicado para ellos seguir las sesiones, por sus diferentes enfermedades, que les impiden concentrarse todo lo que les gustaría, lo cierto es que acuden igualmente, porque estos talleres se han convertido para ellos en un punto de encuentro, con compañeros que comparten sus inquietudes.

"El grupo de lectura me ha permitido dinamizar mi mente. A veces, leer me supone un grandísimo esfuerzo, pero una vez que me meto en el libro, me absorbe por completo y retengo la historia que después comentamos con el autor, lo que hace que mi comprensión global sea mucho mayor", explica Marcos, otro de los usuarios.

Nuevos encuentros

En vísperas de San Jorge, jornada donde los libros están tan presentes, los usuarios del club ya tienen en mente su nuevo libro y dentro de unas semanas, su creador participará en una nueva sesión de lectura "donde les podemos preguntar a los autores muchísimas cosas, lo que hace que tengamos otra perspectiva del libro, diferente a la primera vez que lo leemos», afirma Alejandro Royo, participante de esta actividad, que está abierta a todo el público y de la que se informa a través de las redes sociales de Asapme y de su web www.asapme.org. Las personas que quieran participar en esta iniciativa inclusiva deberán inscribirse previamente llamando al teléfono 976 53 24 99.

Una cita que se ha convertido en algo más que un encuentro literario porque "el poder de la lectura nos muestra y hace comprender otras realidades diferentes a las de cada uno, además de conocer a personas distintas de las que nos rodean... Es un altavoz hacia el conocimiento y el entendimiento de otras realidades. Por eso, desde Asapme apostamos por la lectura como medio e instrumento de disfrute e inclusión de la sociedad", concluye Isabel.