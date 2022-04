Repollés reconoce un "ligero ascenso" en la curva de covid pero "de momento no es preocupante"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido este viernes un "ligero ascenso" en la curva de contagios de covid, que está incrementando en todas las comunidades autónomas, afirma, pero "de momento no es preocupante”" aunque indica que estarán pendientes de cómo se comporta la ola. No achaca esta situación a los efectos por la Semana Santa, sino a la "dinámica habitual que tiene este virus, que consta de oleadas con mayor o menor intensidad". De hecho, indica, antes de los pasados días festivos se apreciaba ya un pequeño aumento y “ahora se está manteniendo”. Esta evolución epidemiológica de la pandemia no tiene repercusión hospitalaria, "aunque es posible que en próximas fechas notemos un ligero incremento de los ingresos, sobre todo en planta". Una situación que se suma, además, a una "ola de gripe, un poco tardía" que arroja bastantes más casos que otros años en el mismo periodo.

Repollés, que ya hecho estas declaraciones en la inauguración de las XVIII Jornadas Aragonesas de Medicina de Familia, organizadas por la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), ha explicado que Asturias (que pide que se mantengan las mascarillas en interiores) ante el aumento de casos, "está en una situación bastante comprometida". "En el momento de quitar las mascarillas estaba en ascenso franco, por lo que es prudente recomendar su uso de mascarillas”. El decreto ley, menciona, “dice que no es necesario, pero siempre apelamos a la responsabilidad individual de cada uno”.

El Departamento ofreció este jueves los datos correspondientes a marzo, informando de que hay 8.339 pacientes esperando una intervención durante más de seis meses. A preguntas de los medios, la consejera de Sanidad ha indicado que las listas de espera quirúrgica “se reducen a un ritmo lento, pero vamos por buen camino, a pesar de la pandemia de covid y de la gran cantidad de sanitarios que hemos tenido y que seguimos teniendo de baja” por esta patología.

Aun así, apunta, hay que seguir insistiendo en “incrementar el número de jornadas, fundamentalmente de autoconcierto”, y para ello se ha actualizado el plan de abordaje para reducir la lista de espera quirúrgica, con el horizonte 2022-2023, que está pendiente de remitir al Consejo de Gobierno: “Tenemos que incrementar el número de jornadas, incluso con el posible alquiler de suelo quirúrgico con nuestro personal de la sanidad pública, para poder incrementar el número de intervenciones quirúrgicas.

Respecto a las agresiones a profesionales sanitarios, tras el último ataque a un médico de Maella, ha trasladado su “repulsa” y ha asegurado que la Consejería está “alerta y vigilante” ante estos casos, que “no se pueden tolerar”. “Se trata de un servicio público, no hay otro más público que salvaguardar y cuidar de la salud de los ciudadanos. Es intolerable que se produzcan este tipo de agresiones. Si observamos que en algunas zonas concretas o centros de salud se produce mayor cantidad de agresiones, pondremos las medidas oportunas y necesarias para que esto no se repita. De hecho, algunos centros de salud en Aragón disponen de guardas de seguridad y otros de cámaras, y todos ellos tienen un botón del pánico para avisar a compañeros” de posibles actos violentos.

Por otra parte, Repollés ha indicado que el Ejecutivo autonómico va a retirar la convocatoria para subvenciones dirigidas a organizaciones de pacientes para financiar proyectos de carácter sanitario y se va a realizar una nueva, con unas bases diferentes, que aumentará la cuantía inicial hasta los 350.000 euros, igual que el año pasado. “Las asociaciones de pacientes son indispensables para nosotros, siempre hemos apostado por ellas y nos parecen justas sus reivindicaciones. Ojalá podamos sacar otras ayudas o adaptar estas a las nuevas circunstancias. De momento sacaremos esa convocatoria con la cuantía que nos hemos comprometido, y posteriormente si pudiésemos hacer alguna otra sería de nuestro agrado”, ha añadido.