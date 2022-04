Javier Lambán: "Alegría tiene una oportunidad de oro en el Consejo de Ministros para imponer la sensibilidad aragonesa"

¿Se siente traicionado por Pedro Sánchez y por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), por la falta de apoyo a Aragón en la candidatura para los Juegos de 2030?

Me siento sorprendido en mi buena fe no por el presidente Sánchez sino por el del COE.

¿Ha hablado con Sánchez?

No. En esta candidatura, si Cataluña no está de acuerdo, no hay presidente Sánchez que la pueda enderezar. Y si Aragón no está de acuerdo, tampoco.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, dice que no ve «viable» un cambio en la postura que defienden desde Cataluña.

En este caso Iceta actúa más como catalán que como ministro.

Pero no debería hacerlo...

No debería ser así pero actúa más como catalán que como ministro. Pilar Alegría tiene una oportunidad de oro en el Consejo de Ministros para imponer la visión y la sensibilidad aragonesas.

¿Será posible reconducir la situación en la reunión del lunes?

Tengo la obligación de mantener viva la llama de la esperanza. El consejero Felipe Faci irá con ánimo constructivo, pero sin renunciar a un equilibrio en la cantidad y calidad de las pruebas. Aragón tiene menos PIB que Cataluña, no tiene mar y hablamos castellano. Pero el Pirineo catalán no es mejor para el deporte de la nieve. No es admisible una candidatura que privilegia a una parte del Pirineo, ya no solo por dignidad institucional, sino por razones económicas.

"Cuando faltaban mascarillas, se tomaban decisiones rápidas, pero tengo la presunción de que lo hicimos bien"

¿Sería peligroso dejar un proyecto de Estado como este en manos de independentistas?

Una de las virtualidades de una candidatura de esta naturaleza es la dimensión política, la dimensión de Estado que tendría que España pudiera presentar algo compartido por Cataluña con un Gobierno independentista y por Aragón con uno constitucionalista.

Sin proyecto olímpico, se frustrarán las inversiones en el Pirineo aragonés.

Presumo de ser uno de los gobiernos que más ha invertido en la nieve en el Pirineo. Desde que llegamos al Gobierno en 2015 hemos invertido 44 millones, y el consejero Arturo Aliaga ha decidido invertir los fondos europeos para turismo en la nieve. Y no serán menos de 60 millones. La apuesta de la DGA por la nieve es descomunal y hay que verla al margen de la eventualidad de la candidatura de los Juegos.

El Tribunal y la Cámara de Cuentas están analizando las contrataciones que se realizaron durante la pandemia. ¿Podría haber sorpresas en Aragón?

Sinceramente no. Tuvimos la ventaja de que buena parte de las inversiones en mascarillas y respiradores se hicieron a través de la patronal CEOE-Aragón con las aportaciones de los empresarios y no están sujetas al control público. Nunca se tuvo la más mínima voluntad de transgredir las normas. Aunque se tuvieron que tomar muchas decisiones y muy apresuradas. Cuando faltan mascarillas se toman decisiones rápidas, pero tengo la presunción de que todo lo hicimos bien.

Sobre Jorge Azcón:

"Lo que yo hago un día, él lo hace 15 después, lo que indica que es un hombre dispuesto a adquirir habilidades en la política regional"

Asturias empieza a aplicar restricciones por el repunte de la covid. ¿Ha sido prudente retirar las mascarillas en los interiores ya?

Me he atenido siempre a lo que los técnicos de Sanidad, los que saben, han dicho. Confío en que no nos hayamos equivocado todos a la vez y hayamos sido excesivamente imprudentes.

Si es necesario volver a las restricciones, ¿lo hará?

Nunca hemos dudado en hacerlo, por impopulares y duras que fuesen. Incluso hemos llegado a legislar cuando teníamos necesidad de hacerlo.

La inflación está desbocada. ¿Existe margen para poder amortiguarla?

Dudo de que lo tenga el Gobierno de España, el de Aragón y hasta la Unión Europea. La única posibilidad sería pensar en aquellos que lo van a sufrir más, las capas más débiles de la sociedad, y, en el caso de las empresas, pensar en habilitar préstamos a través de Sodiar como hacemos con las empresas que tienen relaciones comerciales con Ucrania o con Rusia. Lo que nos preocupa es que no haya un solo aragonés que sufra situaciones angustiosas.

¿Siguen bajo el criterio de no tocar los impuestos? El PP propone una rebaja impositiva.

Es un clásico. Cuando está en la oposición, el PP habla de bajar los impuestos como receta milagrosa, pero cuando llega al gobierno los mantiene o los eleva. Me parece paradójico, por no decir directamente cínico, hipócrita, que el PP nos esté reclamando permanentemente incrementos de gasto y reducir los impuestos. Tenemos un presupuesto que ya era escaso y, por la alteración del precio de los suministros, incluso hemos tenido que aprobar un decreto ley para pagar más a quienes están construyendo los hospitales de Teruel y Alcañiz.

¿De dónde va a salir ese dinero?

Haciendo reajustes absolutamente imaginativos dentro de las de las cuentas de la Comunidad. Con un trabajo absolutamente ímprobo del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. No hacemos otra cosa que cambiar el presupuesto para adaptarnos a necesidades nuevas que van apareciendo.

Reclama al Estado 500 millones, a través de un fondo extra. ¿Confía en que se lo conceda?

Cada vez que tengo la oportunidad lo planteo. Yo entiendo que el Gobierno de España no tiene una situación menos complicada, pero estamos hablando de cómo sostenemos la sanidad, la educación, los servicios sociales, y de cómo contribuimos a mantener las nuevas situaciones generadas por la guerra de Ucrania. Gobernar con un IPC del 10,7% es una dificultad que estaba fuera de nuestras previsiones. Pensaba que jamás ocurriría.

Sobre Teruel Existe:

"Desde el punto de vista personal he entablado con Guitarte una relación cordial. Es verdad que nuestra visión de Teruel es distinta"

Si no reciben esos fondos, ¿tendrán que aplicar recortes?

Lo que desde luego no voy a hacer es prescindir del gasto para prestar los servicios básicos.

¿Se retrasarían las inversiones?

Se seguirían desarrollando, pero evidentemente otras nuevas u otro tipo de políticas que uno pudiera tener en la cabeza impulsar tendrán que esperar.

Parece que se retrasa la reforma de la financiación autonómica.

Es muy difícil de acometer de manera seria. Primero, porque no sé si existe el dinero, pero segundo, y sobre todo, porque la situación política no es para tirar cohetes. Lo que me resulta imposible de aceptar es que de manera excepcional no se haga frente a los gastos de financiación de esos tres pilares del Estado del bienestar. Cuando hay problemas para las pensiones, se arbitran medidas rapidísimamente. Con la sanidad, la educación y los servicios sociales, el Gobierno de España tiene que actuar con la misma seriedad y contundencia.

El 80% de la energía que se produce en Aragón proviene de las renovables. ¿Cómo debe compensarlo el Estado?

Accediendo a modificaciones legales para que podamos utilizar nosotros esa energía en mayor medida y con comunidades energéticas locales. La energía pasa a tener una importancia capital, y eso es uno de los puntos fuertes que tiene Aragón de cara a la planificación del futuro.

¿Cuál es la empresa farmacéutica que se instalará en Aragón?

No acostumbramos a anunciar nuevas empresas. Sí les puedo decir es que no tardaremos muchos días en hacerlo.

Anunció el martes que optará a la reelección. Y fue en Madrid. ¿Quería mandar algún mensaje con ello?

Creía que todo el mundo pensaba que iba a ser candidato. Lo anuncié allí porque me lo preguntaron.

¿Aguantará el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) lo que queda de legislatura.

No preveo que pueda haber ningún tipo de turbulencia especial. Es de prever que la proximidad de las elecciones provoque la agudización de algunos de los perfiles más propios de los partidos. Pero estamos acostumbrados a gestionar ese tipo de diferencias.

Sobre el cuatripartito:

​"No preveo que pueda haber ningún tipo de turbulencia especial. Estamos acostumbrados a gestionar las diferencias"

¿Habrá presupuestos en 2023?

Hace unos minutos he hablado con el consejero de Hacienda para empezar a plantearlo. Será difícil hacer presupuestos para cualquier gobierno.

En las elecciones de 2023, ¿ve a Jorge Azcón más cerca de La Aljafería o de la Plaza del Pilar?

No es un asunto que me incumba, no me concierne en absoluto.

Lo que sí le concierne es quién será el candidato del PSOE en Zaragoza. ¿Le preocupa?

Me preocupa y me ocupa como secretario general en Aragón. Es un asunto que tengo que tratar de resolver, junto a Juan Antonio Sánchez Quero y hablando con la Comisión Ejecutiva Federal, porque en las grandes ciudades siempre opina y echa una mano, espero que en el mejor sentido de la palabra. Nuestra idea es llegar a Navidad con ese asunto resuelto.

¿Estará Lola Ranera en las Primarias?

Se lo tenían ustedes que preguntar a ella. Si me preguntan por Lola Ranera, yo puedo valorar la gestión que está haciendo como portavoz de la oposición y estoy muy satisfecho de su labor.

¿Le preocupan las encuestas, que le dan una caída en Zaragoza?

Me preocuparía que eso fuera un resultado cierto de las elecciones.

¿Busca con proyectos como los pisos para jóvenes en la Expo o el campus digital frenar en la capital el avance de Azcón?

Ese tipo de proyectos que presenté en el Debate sobre el estado de la Comunidad empezaron a trabajarse mucho antes. Luego ocurrió que el Partido Popular decidió que el señor Azcón fuera el presidente regional. Estas cosas en el PP se deciden siempre en Madrid. El PP es una franquicia de Génova.

¿Se ha enturbiado la relación entre ustedes desde que Azcón es presidente del PP-Aragón?

Con Azcón es imposible que las relaciones se enturbien. Es un hombre alegre por naturaleza.

Esta semana ha manifestado el alcalde su apuesta por que el estadio de La Romareda permanezca en el mismo sitio. ¿Le gusta?

Si hubiera pensado lo mismo hace 16 años, ya tendríamos campo de fútbol en La Romareda, porque el alcalde Belloch puso en marcha la reforma del campo de fútbol de La Romareda y el grupo político del señor Azcón lo paralizó.

¿Ve posible que el PP gobierne con Vox en Aragón?

No, porque el PP no ganará las elecciones.

¿Cree que será Teruel Existe el nuevo partido bisagra?

Yo voy a ir a las elecciones con un proyecto de mayorías y en Aragón somos el único partido que se puede plantear pactos a la izquierda y a la derecha. Los demás están todos unos en un rincón o en el otro.

Sobre el candidato de Zaragoza:

​"Me preocupa y ocupa como secretario general del PSOE. Nuestra idea es llegar a Navidad con el asunto resuelto"



¿Le preocupa la reunión que mantuvieron Jorge Azcón y Tomás Guitarte?

No, no, no, Me parece lógico que se reúna con él. Es más, el señor Azcón tiene una buena costumbre y es que lo que yo hago un día lo hace él a los 15 días, lo que indica que es un hombre dispuesto a ir adquiriendo habilidades en la política regional.

Con sus críticas a Teruel Existe, ¿qué le dijo Guitarte cuando se reunió con usted la primera vez?

Desde el punto de vista personal he entablado con él una relación cordial. Es verdad que nuestros análisis de la realidad, sobre todo de la turolense, son muy distintos, pero sí he comprobado que con Guitarte diferencias de carácter, de tono y de visiones generales de la política y de la vida no tenemos.

A un año de las elecciones, ¿ qué le queda por hacer?

Más cosas de las que desearía. Con la covid y la guerra de Ucrania, no sé cuántas cosas más nos pueden ocurrir. De los cuatro jinetes del Apocalipsis, ya corren dos sobre nuestras cabezas. Llegaré a las elecciones con una cierta satisfacción de haber cumplido gran parte de los compromisos que adquirimos y con la insatisfacción de no haber cumplido otras. En materia de inversiones económicas nos va a ir bien. Quiero poner en marcha el proyecto Ebro 2030. Siempre he sido partidario de contar lo que se hace y de explicar por qué no se hace lo que no, lo que no se hace. Es algo que merecen los ciudadanos merecen y que debería ser una práctica democrática obligatoria.

"Buscamos inversores privados para la segunda parada del AVE"

Su vicepresidente, Arturo Aliaga, dice que se negocia con otra fábrica de baterías.

Lo último que sé es que iban bien los contactos y que solo quedábamos dos opciones.

¿Qué falló en la factoría que estaba ligada a Volkswagen?

En Aragón ha habido muchos momentos en los que no se perdían batallas de esta naturaleza porque ni se libraban. Cuando llegamos al Gobierno en 2015, había un verdadero erial. Pusimos en marcha modificaciones normativas, activamos infraestructuras ferroviarias y empezamos a diseñar operaciones de suelo que empezarán a partir de ahora, a dar resultados. Dentro de pocos días quizá podamos anunciar alguna ya avanzada.

¿En la plataforma de Zaragoza?

No exactamente. Son muchas las empresas que llaman a nuestra puerta.

¿Hay interesados en ocupar el suelo de Malpica y el Parque Tecnológico de Reciclado?

Sí, sí, sí. No le puedo confirmar si la nueva empresa va ahí. En Zaragoza hay que habilitar suelo por fuerza porque muchas empresas quieren venir a Aragón, pero solo si es a Zaragoza.

Pretende convertir el Aeropuerto de Zaragoza en el tercero en pasajeros. ¿Es viable?

El aeropuerto es uno de los proyectos a los que más nos hemos de dedicar en los próximos años porque es muy importante para nuestra logística y es lo que necesita la ciudad de Zaragoza para empezar a disputar esa ‘Champions’ de ciudades en las que, además de Madrid y Barcelona, están empezando a entrar Valencia y Málaga.

¿Cómo lo conseguiría?

Zaragoza es una ciudad de 700.000 habitantes y tiene un aeropuerto junto a una plataforma logística formidable. Pondría muy en valor al aeropuerto la recuperación de un viejo proyecto que se tuvo en tiempos del presidente Marcelino Iglesias, que es la intermodalidad mediante la implantación de una estación del AVE. Eso significaría convertir el aeropuerto en una solución para la saturación difícilmente superable de los aeropuertos de Barcelona y de Madrid. Además, recibiríamos con los brazos abiertos las inversiones que pudieran llegar. Con mucho menos dinero que el de El Prat, dispondríamos de una instalación de primerísima división.

¿También ha hablado de que pretende crear una zona franca?

Consistiría en dotar al aeropuerto del estatus para la importación y exportación que hasta ahora en España sólo tienen los puertos y la ciudad de Sevilla. Al ministerio se lo he comentado, pero para llegar al ministerio con fuerza hace falta llevar estudios muy serios.

¿Qué inversión está prevista?

No lo sé exactamente. Hay un elemento fundamental que no requiere mucha inversión, sino una decisión administrativa, que es habilitar una zona franca, y luego requiere una inversión notable la segunda estación del AVE. Por eso, y en previsión de que las arcas públicas no están para tirar cohetes ni aquí ni en ningún lado, es por lo que andamos buscando inversores privados. De ahí venía nuestro interés por irnos a Dubái a ver el fondo soberano emiratí.

¿Cuándo está previsto que vengan a visitar las instalaciones?

No creo que tarden mucho. Vendrán cuando tengamos ya medio maduro el proyecto para contárselo. Nuestra idea es buscar inversores privados. Vamos a interesar a este fondo, primero en el proyecto del aeropuerto, y estamos hablando con algunos interlocutores de la economía aragonesa para ver en qué otro tipo de proyectos podrían ser interesantes. Tienen muchísimo dinero, pero necesitan cerciorarse de que las inversiones que vayan a hacer son rentables.

