Apoyo a López Otín tras el archivo de su denuncia de acoso: "El paraíso se quedará sin una de sus prestigiosas referencias"

Varios investigadores de Aragón y periodistas de Asturias han mostrado su apoyo al catedrático de Bioquímica y Biología Carlos López Otín (Sabiñánigo, Huesca, 1958) a través de diversos artículos sobre el científico después de conocerse, la semana pasada, el archivo de la denuncia por acoso que interpuso contra dos profesores de la Universidad de Oviedo.

La denuncia fue interpuesta en mayo de 2021, con Ignacio Villaverde como rector. El instructor del caso decidió archivarlo por la falta de pruebas y evidencias. Aun así, también admitió que López Otín fue víctima de una campaña mediática de ciberacoso. El investigador aragonés prefiere evitar hacer declaraciones y quedarse con lo que dicen de él tanto en Asturias como en Aragón para superar unos años muy duros.

Este episodio tuvo lugar después del boicot que sufrió López Otín en su laboratorio de la Universidad de Oviedo, a raíz de la muerte de 6.000 ratones modificados genéticamente en mayo de 2018. Estos animales se utilizaban para sus investigaciones punteras en todo el mundo sobre cáncer. Aquel episodio le llevó a perder veinte años de trabajo. La campaña de acoso y desprestigio que sufrió le condujo a una depresión, sobre la que escribió en su trilogía ‘El sueño del tiempo’, ‘La vida en cuatro letras’ y ‘Egoístas, inmortales y viajeras’.

"En los últimos meses, siete investigadores le han pedido perdón (a Carlos López Otín) por los artículos u opiniones denigrantes que publicaron en sus páginas webs y blogs". Pilar Rubiera

Como recuerda la periodista Pilar Rubiera en un artículo en ‘La Nueva España’, “en los últimos meses, siete investigadores le han pedido perdón (a Carlos López Otín) por los artículos u opiniones denigrantes que publicaron en sus páginas webs y blogs”. Asimismo, sostiene que “con la perspectiva del tiempo, hoy sabemos que aquellos 9 artículos de los más de 450 publicados que fueron revisados por unas irregularidades detectadas en la presentación de datos... apenas tienen relevancia en su sólida trayectoria científica”.

Francisco Jiménez

El investigador aragonés Alberto Jiménez Schuhmacher, jefe del Grupo de Oncología Molecular del Instituto Sanitario de Aragón, explicó a HERALDO que sabe que “muchos le han pedido disculpas” por esta campaña brutal y espera que “aunque sea tarde, calmen un poco el dolor del maestro”. “Carlos López Otín es el ser humano al que más admiro”, reconoce . “Es para mí un ejemplo y un modelo a seguir. Me parece increíble e inaceptable la campaña de acoso que ha sufrido tantos años, desde su propio centro de trabajo. Se me hace durísimo pensar en todo lo que ha pasado y le han hecho unos miserables”, denuncia.

Aun así, la decisión de la Universidad de Oviedo supone un golpe duro para el catedrático, una figura mundial de la investigación del cáncer, las enfermedades hereditarias y el envejecimiento, que le ha llevado a estar entre los diez primeros investigadores en su especialidad.

"Es para mí un ejemplo y un modelo a seguir. Me parece increíble e inaceptable la campaña de acoso que ha sufrido tantos años, desde su propio centro de trabajo". Jiménez Schuhmacher

La periodista Pilar Rubiera recuerda que el premio Nobel Severo Ochoa, bioquímico asturiano, le escribió una carta a López Otín para que la entregara “a quien corresponda” en la Universidad de Oviedo, con el objeto de avalar que el aragonés era un brillante investigador y un destacadísimo científico, y para que le facilitaran su trabajo por los beneficios que llevaría a la institución de Asturias.

Aun así, Severo Ochoa le desconsejó en 1993, cuando obtuvo la cátedra de Bioquímica y Biología (1993), que se trasladara desde el Centro de Bilogía Molecular de Madrid a la Universidad de Oviedo: “Sería el error más grande de tu vida”.

En este sentido, Jiménez Schuhmacher apunta que “Carlos intentó sobrevivir. Pero esto no debe quedar impune y no debe volver a pasar. Ojalá se encuentre la manera de poder hacer justicia, aunque el daño que le han hecho a Carlos, a su familia y a su extraordinaria escuela es irreparable. No somos conscientes de lo mucho que perdemos como sociedad por lo que ha pasado”.

Sobre el futuro para el investigador aragonés de 63 años, cuya pareja Gloria Velasco Cotarelo se ha tenido que jubilar como catedrática por la presión que sufrían, Alberto Jiménez cree que “debemos conseguir entre todos que Carlos encuentre su 'ikigai' (una especie de motivación vital según la filosofía japonesa), porque la sociedad le necesita fuerte. Carlos mantiene siempre un vínculo con su origen aragonés y nos ha apoyado, en silencio, sin pedir nada a muchos científicos e innumerables pacientes”, agrega.

"El paraíso se quedará sin una de sus más prestigiosas referencias a nivel mundial, los pequeños aprendices de cisne (algunos ya maduros ejemplares), se quedarán sin su instructor de vuelo". Rafael S. Avello

El periodista asturiano Rafael S. Avello firmó un fábula en un artículo en ‘La Nueva España’ para explicar cómo había vivido el bioquímico “asturoscense” todo este tiempo y el papel de la Universidad de Oviedo. “El paraíso se quedará sin una de sus más prestigiosas referencias a nivel mundial, los pequeños aprendices de cisne (algunos ya maduros ejemplares), se quedarán sin su instructor de vuelo, los afligidos que acudían a su siempre abierto despacho en busca de orientación, remedio o consuelo, solo encontrarán una puerta tapiada, y los ciudadanos de a pie, sin alguien que trabajaba afanosamente por nuestra salud y bienestar. El delito estará prescrito; pero el daño no prescribirá nunca".

Avello considera que “las autoridades académicas deben desagraviarle públicamente y castigar severamente a los culpables haciendo pública toda la verdad del caso, con nombre y apellidos para que la sociedad pueda repudiarlos”. “Y las autoridades del Principado -más allá de las palabras de apoyo incondicional del Presidente_ deben buscar fórmulas perennes de mostrar la enorme deuda que Asturias ha contraído con él”, agrega.

El catedrático Ernesto Fabre mostró su apoyo al científico Carlos López Otín, Premio Nacional de Investigación, el pasado 25 de marzo en la festividad de San Braulio en la Universidad de Zaragoza.

Unos días antes de que se conociera la decisión sobre el archivo de la denuncia de los dos profesores, Ernesto Fabre González, catedrático de Obstetricia y Ginecólogo de la Universidad de Zaragoza jubilado desde 2020, dio su conferencia “Esto no estaba en mi libro de ginecología” el pasado 25 de marzo durante la festividad de San Braulio en la Universidad de Zaragoza. Asistían al acto el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, junto al rector José Antonio Mayoral.

“Tan malo como el fraude es ser acusado de que exista el fraude pero sin evidencia. Quizás es lo más terrible que le puede pasar a un investigador, lo que más le puede doler. Y así le ha ocurrido a uno de los más notables científicos españoles actuales, doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, me refiero al profesor Carlos López Otín. Simplemente no se merece lo que le han hecho y poco harán para reparar el daño causado”, destacó Ernesto Fabre González desde el mismo lugar donde el catedrático de Bioquímico y Biología Molecular fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza en diciembre de 2017.

