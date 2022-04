Las visitas a las residencias de mayores de Aragón recuperan la normalidad

Los centros de Servicios Sociales especializados de Aragón, al igual que toda la sociedad, recuperan la normalidad de la vida en su interior y su organización, por lo que pueden empezar a gestionar la prestación de servicios, las visitas o los nuevos ingresos (en el caso de las residencias) con los criterios previos a la pandemia. Esa normalización -observando los criterios de protección y prevención-, es el objetivo que persigue la orden publicada este jueves por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, tras la entrada en vigor del Real Decreto del Ministerio de Sanidad que regula el uso de mascarillas en España. El contenido de la misma puede consultarse aquí.

Entre las medidas que más influencia pueden tener en el día a día de las personas que viven en residencias y sus familias, la orden recoge que “las entidades de acción social facilitarán las visitas de familiares, allegados o personas de referencia, organizándolas según las normas internas previas a la pandemia”. Lógicamente, estas visitas deben realizarse atendiendo las normas de seguridad e higiene vigentes (lavado de mano y uso de mascarillas) y siempre que no se tengan síntomas compatibles con el coronavirus. Del mismo modo, regirán la organización interna a la pandemia para admitir nuevos ingresos.

En esta línea, las salidas de los residentes –con y sin pernocta- se realizarán según las normas internas previas a la pandemia y también aquí “se apela al compromiso y la responsabilidad de los familiares y allegados para cumplir con unos requisitos mínimos cuando el residente acuda a un domicilio particular”. Entre ellos, uso responsable de mascarilla en determinadas reuniones familiares, que ningún miembro del núcleo familiar presente síntomas o tener la precaución de acudir con la persona residente a espacios de aglomeración.

Trabajadores y visitantes, con mascarilla

Otra de las cuestiones destacadas en la orden es que “el uso de mascarilla en centros de servicios sociales especializados no será exigible a los usuarios”, ni en las residencias ni en los centros de naturaleza no residencial, si bien sí deberán usarla obligatoriamente los trabajadores y los visitantes. Dentro de este tipo de centros no residenciales figuran–por ejemplo- los de día, los ocupacionales o los hogares de mayores.

Todas estas medidas de nueva aplicación deben estar enmarcadas en el cumplimiento de las normas de prevención e higiene dictadas por las autoridades sanitarias, como la vigilancia de casos activos; el uso de mascarillas cuando esté contemplado, o la formación de unidades convivenciales estables, favoreciendo la interacción y comunicación con el entorno.