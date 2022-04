La Federación Catalana de Deportes de Invierno impulsa un acto en apoyo a Pirineus Barcelona 2030

La Federación Catalana de Deportes de Invierno sale en apoyo de la "candidatura Pirineus-Barcelona 2030", que busca organizar los Juegos Olímpicos de Invierno. Este viernes, tres días antes de que se reúnan en Madrid representantes del Comité Olímpico Español (COE), el Gobierno central, la Generalitat y la DGA para analizar el reparto "equilibrado" que propone Aragón, celebrará en la Lonja del Mar, a las 12.30, un acto en el que leerá un manifiesto de apoyo al proyecto y se visualizará un vídeo realizado por los deportistas y clubes del territorio catalán.

Con la rúbrica del presidente de la FCEH, David Samper, se ha remitido la invitación a participar en el acto a decenas de deportistas. No aclaran si el apoyo se refiere a la propuesta actual, que no está validada por Aragón, o a la que podría resultar de la reunión prevista para el lunes 25 de abril en Madrid. Prefieren no entrar en polémicas y centrarse en la vertiente técnica, según han explicado desde la federación. Aunque con el nombre de la candidatura, Pirineus-Barcelona 2030, parece que queda claro. Es una denominación a la que se opone Aragón desde que el COE y el Gobierno de Pedro Sánchez invitaron a la Comunidad a participar "en pie de igualdad" y con un reparto de pruebas "equilibrado" en este proyecto.

En la página web de la federación figura un manifiesto, en el que se hace público su"pleno apoyo al proyecto olímpico". Es una oportunidad que no quieren dejar pasar. Dicen 'sí' a la candidatura por su impacto deportivo, su impacto social y comunitario, porque esperan que los Juegos sean "una plataforma en la lucha por la igualdad", por su impacto económico, pues ayudaría a "desestacionalizar el turismo", la mejora de la conectividad entre la gente del Pirineo y el respeto al medio ambiente. Resulta, hasta aquí, un manifiesto neutro, que sería aplicable a una candidatura en solitario de Cataluña o a la conjunta con Aragón por la que apuestan el COE y el Estado. Pero se refiere, también, al impacto de la marca y la imagen, y habla de una "promoción de los Pirineos como destino turístico desestacionalizado de alto interés cultural, natural, gastronómico y deportivo, y de la mano de la ciudad de Barcelona.

Esta misma semana, el presidente de Aragón, Javier Lambán, reiteraba que Aragón "por dignidad" no puede apoyar la propuesta actual, que deja en el Pirineo oscense dos pruebas en Candanchú y nueve en cinco estaciones catalanas. Alertaba, además, del problema que supondría promocionar con unos Juegos una parte del Pirineo en detrimento de la otra.