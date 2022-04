Carmen Calvo comparte en Calatayud la "desesperación" de la familia Lapeña por la demora en la exhumación

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo asistió ayer e impartió una conferencia dentro de las II Jornadas Dignidad y Memoria organizadas por el PSOE de Calatayud, además de visitar el memorial a los fusilados en el bilbilitano cementerio de la Soledad. Allí, cuestionada por la demora en la exhumación de Manuel y Antonio Lapeña del Valle de los Caídos, aseguró que "entendemos la desesperación de la familia", a la vez que reconoció que su partido "tiene mucho por hacer" –citando el Proyecto de ley de Memoria Democrática- y se comprometió a que "acabaremos identificando y sacando los restos del bando que no ha sido considerado uno a uno".

Hace menos de un mes, la familia remitió un comunicado en el que denunciaban que se habían reunido muchas veces con el Gobierno pero no se ejecuta la recuperación de los restos. A este respecto, Calvo insistió en que "es un asunto en el que la democracia ha llegado tarde". Sí que subrayó que ella asumió la responsabilidad de "sacar al dictador, a Franco, de allí" y lo calificó como "lo más importante" –y como uno de los días "más felices de mi vida"- para facilitar la conversión del Valle en un "gran memorial" y en "lugar de memoria y dignidad y en cementerio que para el bando republicano no es".

"Sin sacarlo no se movía la gran pieza que era entrar al Valle para considerarlo una gran fosa común y poner orden allí", ahondó. También recordó que se está organizando el bando de ADN para facilitar el cotejo de muestras y puntualizó que "cuando se mueven restos humanos, hay que hacerlo con todas las cautelas del derecho civil". "Acabaremos alcanzando el objetivo", insistió. Sobre plazos, Calvo asumió que es difícil fijarlos y advirtió que "hay mucha gente que querría echar tierra" y aseguró que "he visto aceptar recursos inaceptables", en referencia al proceso que afectó a Franco y al pazo de Meirás.

Carmen Calvo, ayer, en el cementerio de Calatayud. JMACIPE

Calvo se comprometió a que "los restos se van a identificar y las familias los van a tener y los que no se puedan o de las familias no puedan recuperarlos o familias que ya no existan serán tratados con la dignidad que merecen". En la visita estuvieron presentes, entre otros, Miguel Ángel Capapé, de la Asociación Arico, Luis Badenas, de la Agrupación de Familiares de Almonacid de la Cuba, además de familiares de víctimas, concejales socialistas y simpatizantes.

Así, la exvicepresidenta mostró su "gratitud" a las familias y asociaciones memorialistas "porque son las que han mantenido la dignidad del país entero y no han parado para decirle a la democracia que necesitábamos, por dignidad, encontrar a todos, identificarlos, devolverlos a sus familias y darles la sepultura digna que merecen". También valoró su papel para financiar con 14 millones de euros la apertura de 127 fosas para "identificar a miles de españoles".

"Para que esto nunca vuelva a ocurrir hay que hacer este trabajo, que no puede estar en el debate político superficial y frívolo. La ultraderecha y la derecha tienen que entender que no vamos a parar, que hay que hacerlo y que somos mayoría los demócratas que queremos enterrar con dignidad a estas víctimas", afirmó.