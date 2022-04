“Somos el aire que respiramos”

El mismo día, 20 de abril, en el que el Gobierno ha decidido que las mascarillas ya no sean obligatorias en interiores -“sin ninguna base científica y solo por agotamiento”, según la viróloga del CSIC Margarita Del Val-, se presentaba en sociedad en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid el trabajo para realizar una norma UNE (Asociación Española de Normalización) impulsada por investigadores del propio CSIC, el grupo ‘Aireamos’, universidades, científicos y miembros de la empresa y la sociedad civil dirigida, precisamente, a controlar los peligros de contraer enfermedades de transmisión por vía respiratoria en interiores a través de la medición de CO2 en los recintos. ”Somos lo que respiramos” se llegó a decir en el acto de presentación.

Un grupo de trabajo en el que además hay una amplia presencia aragonesa. De La Universidad de Zaragoza al Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón, Navarra y la Rioja, pasando por José Luis Jiménez, ingeniero industrial, químico y catedrático de la Universidad de Colorado-Boulder en Estados Unidos y uno de los mayores investigadores de aerosoles en el mundo, que fue, además, una de las personas que lograron que la Organización Mundial de la Salud reconociera los aerosoles como la principal vía de contagio del covid-19, o Alberto Jiménez Schumacher, investigador de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID) y responsable del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Durante la jornada se presentó el desarrollo de una nueva norma UNE que “responde a la necesidad de complementar y mejorar los requisitos establecidos por las normas de calidad y normativa actual. Una norma que supone un hito mundial en las normas de Calidad del Aire en espacios cerrados”. Las evidencias científicas disponibles demuestran la gran importancia de la transmisión de enfermedades infecciosas por medio de aerosoles, lo que a su vez explica que el riesgo de contagio en interiores sea muy superior al que existe en el exterior.

Para reducir este riesgo, la ventilación con aire exterior adquiere una importancia fundamental. De hecho, los científicos están hablando ya de un cambio de paradigma, equiparándolo en importancia con los sistemas que aseguran la salubridad del agua y de los alimentos. “Esta norma por su importancia podría equipararse al sistema de alcantarillado y agua corriente de hace más de 100 años en el mundo”.

Horas antes de la jornada se constituyó igualmente el nuevo Grupo Técnico “Medición de CO2” dentro del Comité Técnico Nacional “Calidad ambiental en interiores” de UNE, la Asociación Española de Normalización, que el único Organismo de Normalización en España, designado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ante la Comisión Europea. Entre los miembros del Consejo General de Ingenieros Industriales que participan en este comité están el Vicepresidente y decano del Colegio de Madrid, César Franco y los ingenieros industriales María Teresa Fernández Medina y Carlos López Serrano, del Colegio de Aragón, Navarra y La Rioja, Salvador Puigdengolas y Bonifacio Rodríguez Figueroa, del Colegio de la Comunitat Valenciana y Juan Franquelo Soler del Colegio de Andalucía Oriental.

Jornada sobre el desarrollo de una norma de calidad del aire en interiores celebrada en Madrid, con José Luis Jiménez y Alberto Jiménez Schuhmacher, entre otros Enrique Cidoncha

José Luis Jiménez, presentado como “guía e inspirador” del proyecto, que aspira a ser adoptado por los gobernantes como norma general de medición y calidad del aire que respiramos en espacios interiores, explicaba que “esta pandemia nos ha destapado algo que los científicos y los investigadores en realidad ya sabían: la importancia para la salud del aire que respiramos. Y es que por diversas causas, la sociedad en general, no pensaba que las enfermedades se transmitían por el aire que exhalaban otras personas por lo que no era algo que teníamos que vigilar. Y la pandemia nos ha dado una bofetada tremenda, en este sentido, porque ha quedado claro que la forma principal en que nos contagiamos es al respirar el aire que expulsan otras personas. Pero nuestras oficinas, casas, escuelas... no han sido construídas pensando en ello”.

El catedrático de la Universidad de Colorado habla de la necesidad de “mover a la sociedad y concienciarla de las ventajas paras la salud y para la economía de respirar un aire de calidad a través de una mejora en la ventilación y tenemos que trabajar en este fin durante la próxima década”. Por ello habló de la “practicidad” de los medidores portátiles de CO2, “que no son muy caros y la sociedad se los puede permitir”. La nueva norma que están elaborando es “una forma factible, barata, sencilla y práctica para que las administraciones puedan implantarlo y no nos encontremos con la situación de hoy, que se quitan las mascarillas, pero se deja a criterio de las empresas qué se hace sin que haya criterios claros ni científicos para decidir qué hacer”. Por ello “con esta nueva norma pretendemos que si vuelve otra ola de la pandemia actual u otra pandemia o la gripe de todos los años, no nos pille en calzoncillos como nos ha pillado esta vez”.

Por su parte, Alberto Jiménez Schumacher dejaba claro que “hasta un determinado momento no prestábamos atención al agua ni a preservar adecuadamente los alimentos, pero somos lo que comemos, somos lo que bebemos y somos lo que respiramos, pero hasta ahora no éramos conscientes de lo mal renovado y la nula calidad del aire que respiramos en nuestras casas y medir el CO2 es muy sencillo y así evitar la transmisión de virus. Cuando prohibimos fumar en interiores renovar el aire de fumadores mejoró la salud de muchas personas. Ahora hemos tenido un ‘humo’, que no podíamos ver, que no podíamos oler, que se llama covid 19 y lo que tenemos que hacer es quitar muchos de esos humos que no olemos, que no vemos, para poder tener una mejor salud. Necesitamos tener una atención al aire que respiramos”, sentenció.

Además de estas dos personalidades aragonesas del mundo de la ciencia, en el acto de presentación de la elaboración de la nueva norma UNE, participaron, César Franco, vicepresidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, la viróloga Margarita del Val del CSIC, Patricia Ripoll, Co-fundadora de COVIDWarriors e impulsora de AIREAMOS, Miguel Ángel Campano, profesor de arquitectura de la Universidad de Sevilla, o José Manuel Felisi, ingeniero y miembro del grupo Mesura. Y Margarita del Val, precisamente en este 20 de abril, puso el punto final con el tema del día: “Ahora que no llevamos mascarillas en interiores la mejor manera de combatir el virus es con la ventilación de esos interiores, preservando la calidad del aire que respiramos porque el virus sigue aquí, con nosotros”.