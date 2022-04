El SEPE tiene todavía pendientes de cobros indebidos por ERTE 18 millones en Aragón

Únicamente 2.005 perceptores de prestación, afectados por expedientes de regulación de empleo (ERTE), había en Aragón este pasado febrero (1.606 en Zaragoza, 177 en Huesca y 222 en Teruel), unos datos que evidencian que el volumen extraordinario de trabajo que supusieron los ERTE para el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) ya ha quedado atrás. Si bien, aún está pendientes de recobrar 18 millones. "Se ha recuperado más de la mitad. Fueron más de 30 los que se pagaron indebidamente por la premura con la que se hizo todo. Son cantidades abonadas hace dos años, pero al hacer los requerimientos, la gente va devolviendo el dinero", explicó Fernando de Miguel, director provincial del SEPE.

De los nuevos ERTE, regulados en el Sistema Red y que requieren del informe de la autoridad laboral, De Miguel reconoció que todavía no les han llegado, pero que hay algunos en curso de agencias de viajes. Entiende que no van a suponer una cifra "muy significativa" y que lo importante es que el grueso de los ERTE por la pandemia ha desaparecido. Algo que, recordó, se nota, en la factura. "En diciembre de 2020 había 49.222 afectados en Aragón y lo que se pagó ese mes en prestaciones (no solo de ERTE) fueron 27,2 millones. Sin embargo en ese mismo mes de 2021 los afectados eran 4.467 y el desembolso se redujo a 878.697 euros".

Poco a poco, reconoció el director provincial del SEPE, se va recuperando la normalidad. En 2019, antes de la covid, la nómina de este organismo en pago de prestaciones rondaba los 22 millones de euros al mes. Por eso, confía en que ya este año el gasto sea bastante inferior al del año pasado. «De abril de 2021 a febrero de este año el gasto ha sido todavía de 1.035 millones en Aragón», recordó. «La previsión es que las cifras se estabilicen, pero todo irá en función de cómo vaya evolucionando el desempleo y la inflación», precisó.

Sobre el uso de la mascarilla en las oficinas del SEPE, después de que ayer entrase en vigor la retirada de la obligatoriedad en interiores, señaló que «continuamos llevándola a expensas de la instrucción que nos llegue de Función Pública y nuestra recomendación a los usuarios es que también la mantengan».