Choque entre los autónomos por la próxima subida de cuotas: "Es abusiva"

Las negociaciones para diseñar el nuevo sistema de cotización de los autónomos, en función de los ingresos reales, siguen sin cerrarse después de alrededor de ocho meses. No hay avances, pero sí polémica, porque se habría filtrado una propuesta del Gobierno consultada solo a las organizaciones de autónomos UATAE y UPTA, próximas a los sindicatos CC. OO. y UGT, respectivamente, sin contar con las patronales CEOE, Cepyme y ATA, que también participan en las conversaciones, según ha desvelado el periódico digital 'La Información'.

El presidente de la organización de autónomos ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha calificado en su cuenta de Twitter de "deslealtad absoluta" no haber contado con ellos y las dos patronales, CEOE y Cepyme, en la elaboración de la propuesta que conoció por la prensa la víspera del puente de Semana Santa. Tuvo respuesta del presidente de UPTA, Eduardo Abad, que contestaba con la necesidad de modificar el sistema. "Quien no esté a favor de bajar las cuotas de los autónomos que ganan menos de 1.000€ no defiende al 60% del colectivo. ¿Quién quiere que un autónomo que gana 2.500€ al mes siga pagando 294 € de cuota? Este sistema esta podrido y tenemos que cambiarlo", contestaba en la misma red social.

Este miércoles en un comunicado, ATA ha recalcado que sobre la "hipotética" nueva propuesta del Gobierno ni CEOE, ni Cepyme ni ATA han participado en las negociaciones y que "la última propuesta a la que hemos tenido acceso y que conocemos fue la que se nos presentó en la reunión del pasado día 28 de febrero". Aquella fue rechazada por considerarla "pan para hoy y hambre para mañana". Ahora, los últimos cálculos han sido calificados de "hachazo" y una "barbaridad" por el propio Amor, según el mensaje que difundió en su cuenta en la víspera del puente de Semana Santa. "Nunca se hizo tanto daño a los autónomos", aseguró.

Propuesta de CEOE, Cepyme y ATA

Una vez conocida la propuesta que se ha planteado a parte de la mesa negociadora, las organizaciones empresariales que no estaban al corriente han trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una propia.

En ella, el incremento sería menor que la del documento del Ejecutivo. Desde ATA Aragón, su presidenta, Mayte Mazuelas, recuerda que "no es el mejor momento" para subidas, ya que el colectivo no se ha recuperado de los efectos de la crisis económica tras la pandemia de covid-19. "Los que hemos resistido, ahora sufrimos el toque de la subida de la luz, el IPC, los hidrocarburos...", enumera. La reforma que se plantea considera que es "abusiva".

"Aquí no estamos de acuerdo con el planteamiento porque siempre hemos dicho que no es momento para subir las cotizaciones, en una situación de fuerte inflación, subida precios energéticos y con una crisis de la que no se ve la salida" (Álvaro Bajén, UPTA Aragón)

Desde UPTA Aragón coinciden en que el momento no es el adecuado, desmarcándose de la línea de organización a nivel nacional. "No tengo valor de decirles a mis autónomos que vamos a cotizar más", asegura su presidente, Álvaro Bajén. Entiende que lo que ha habido en Madrid han sido "conversaciones informales para detectar la opinión" de su organización a nivel nacional. El portavoz regional mantiene distancia con su organización, que estaría conforme con la propuesta del Gobierno. "Aquí no estamos de acuerdo con el planteamiento porque siempre hemos dicho que no es momento para subir las cotizaciones, en una situación de fuerte inflación, subida de precios energéticos y con una crisis de la que no se ve la salida. Empezar a plantear subidas de cotizaciones sin hacer un estatuto fiscal propio no tiene sentido", explica. Así, pide que se avance primero en definir un sistema de deducciones porque ahora los autónomos no disponen de uno como las empresas que tributan en el impuesto de Sociedades.

ATA, CEOE y Cepyme han dado a conocer su propia propuesta en el comunicado conjunto entre las tres patronales, en el que han afirmado que el cálculo "no solo responde fielmente a los términos establecidos en el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio de 2021 con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos representativas en esta materia, sino que se ha elaborado teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre económica actual y el impacto de la subida generalizada de los costes y precios que afectan y dificultan la actividad de los autónomos". En el documento aseguran que muchos autónomos se encuentran "aún lejos de haberse recuperado de las consecuencias de la pandemia en nuestro país".

"Si queremos tener un país lleno de autónomos que tiren del carro, de emprendedores, no hay que ponerle más piedras al carro" (Mayte Mazuelas, ATA Aragón)



Las patronales aseguran que con su propuesta cumplen los objetivos que se fijaron las partes en julio y los adquiridos con Bruselas. "Dada la situación actual, es la única que plantea una reforma asumible para los autónomos sin menoscabar su protección social, la sostenibilidad del sistema y la propia sostenibilidad financiera del colectivo y, por tanto, su capacidad de seguir creando riqueza y empleo", han apuntado en el comunicado con la tabla, que incluye una tarifa plana de 70 euros y una máxima de 400 euros. Supondría una subida anual del 2% al 12%.

Bajén, desde UPTA Aragón critica que en las actuales negociaciones con el ministerio que dirige José Luis Escrivá "no se está regulando la microactividad" y pide que se haya autónomos exentos "por una facturación reducida", se desarrolle la cotización a tiempo parcial de autónomos y se elabore el nuevo estatuto fiscal.

Mazuelas confía en que se alcance un acuerdo sobre la reforma, pero pide que se logre de forma más ágil. "Hablar tanto y no concretar crea inseguridad e incertidumbre y eso no es bueno. Necesitamos que haya ilusión por crear un negocio", ha apuntado. "Si queremos tener un país lleno de autónomos que tiren del carro, de emprendedores, no hay que ponerle más piedras al carro", ha pedido.