Los fabricantes de mascarillas piden a la DGA adquirir el producto local antes que el asiático en futuros concursos públicos

"Cualquier producto hecho en Aragón es más fiable que lo que viene de Asia porque la falta de control de calidad y falsificación de certificaciones es frecuente". Con estas palabras ha comenzado Clara Arpa, consejera delegada de Arpa Equipos Móviles de Campaña, su comparecencia en las Cortes de Aragón, en la comisión de Comparecencias Ciudadanas, para denunciar que después de haber invertido ayudas públicas en la puesta en marcha en Aragón de líneas de fabricación de mascarillas cuando había una tremenda escasez al inicio de la pandemia, la mayoría de esas líneas estén ahora paradas, porque ni siquiera pueden optar a concursos públicos de la Administración al quedarse fuera por cuestión de precio.

"No es lo mismo fabricar en Europa que en Asia. Todo el mundo lo sabe por cuestiones ambientales, de residuos, de mejores condiciones laborales, etc. Sin embargo, eso en ningún caso lo tiene en cuenta la Administración en los concursos públicos", ha señalado Arpa denunciando que esto no solo ocurre con las mascarillas. Sin embargo, en este sector llama más la atención dado que "la independencia energética e industrial en lo que se refiere a equipos de protección en el sector sanitario es vital", asegura. En este sentido, y en nombre de otras tres empresas (DIMA en Calatayud, European Mask Factory en La Muela y Cothala en Tarazoana, ha reclamado al Gobierno de Aragón que la compra pública, en licitaciones futuras que salgan de este material se haga con criterios de sostenibilidad, calidad y valor añadido, en vez de fijarse “únicamente en el precio” y adjudicar buena parte de esos concursos a mascarillas compradas en el mercado asiático.

La consejera delegada de Arpa ha considerado "absurdo" que "sigamos comprando mascarillas por precio a China cuando la ley nos ofrece mecanismos para comprar lo producido en Aragón y en Europa y además cuando "necesitamos tener una industria estratégica" como ha evidenciado la pandemia. Ha lamentado que se hayan olvido tan pronto los momentos más duros en que no había de nada, así como las inversiones realizadas y en lugar de aprovechar la capacidad instalada estar comprando lo que viene de Asia “sin ser capaces de devolver a la sociedad esos fondos públicos invertidos y ese mayor precio del producto en forma de empleos, inversiones, cotizaciones a la seguridad social, IRPFs o IVA”. Para evitar eso, ha propuesto la creación de un grupo de trabajo con el sector público, empresarial, sindical y expertos en contratación de la Universidad de Zaragoza “para alinear intereses a favor de una compra pública socialmente responsable".

"No podemos seguir con la inercia de comprar a precio", ha señalado por su parte el profesor José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y experto en contratación pública, que ha intervenido junto a Clara Arpa. "Hay que hacer una compra pública responsable“, ha dicho, y no utilizar el criterio del precio como elemento de referencia, sino el criterio valor que engloba los aspectos medioambientales en la producción y los criterios éticos que otros países no respetan. Y ha adelantado que la Unión Europea está preparando un reglamento que no permita a empresas que no son firmantes de tratados internacionales competir en 'dumping' con las europeas para evitar deslocalizaciones y fijar más el tejido industrial europeo .

“No se trata de comprar más caro, sino de ajustar las condiciones técnicas para no excluir a las empresas españolas" al darse la paradoja de que por primar el precio las chinas o rusas o de países extranjeros sí pueden participar en las licitaciones de la Administración mientras que las locales se quedan fuera. No puede ser, ha dicho, que "el coste de salida de muchos concursos públicos esté por debajo de los costes empresariales". La inercia de comprar a precio, ha subrayado, rompe el principo de la igualdad en la contratación pública.

Intervención de los grupos políticos

"Es cuestión de querer", es decir, de voluntad política, ha dicho Álvaro Sanz, diputado de Izquiera Unida, que ha abogado por tener "soberanía industrial y evitar una dependencia externa que nos hace frágiles”. Y ha criticado esas "bajas temerarias en la contratación de compra pública que llevan a la precariedad laboral" y a estos resultados.

Esther Peirat, del PAR, ha reconocido que con la bajada de la demanda de mascarillas, ya del 50% en verano de 2021 y al no poder optar a los concursos públicos “se está generando un problema para la industria estratégica y para los aragoneses”. Asimismo, ha advertido que “varias empresas están parando ya su producción de mascarillas por la bajada de la demanda” con unas condiciones de contratación “que no les ayudan”. Y ha indicado que la creación de un grupo de trabajo puede ser parte de la solución.

Por parte de Vox, ha hablado Santiago Morón para decir que la denuncia de los fabricantes aragoneses de mascarillas “demuestra la ineficacia en la gestión y la mala utilización de los fondos públicos” por parte de los gobiernos de España y de Aragón, y ha pedido apostar por la soberanía industrial criticando que "Europa y España hayan permitido esta situación en que países terceros estén en las mesas de contratación pública mientras no se defiende el producto nacional frente a otros con estándares de calidad muy inferiores".

Isabel Lasobras, del grupo parlamentario de CHA, ha afirmado que la administración pública “debe contribuir al fortalecimiento del tejido productivo aragonés” y apoyar la producción propia, para evitar el desabastecimiento, así como impulsar el sector industrial farmacéutico.

Vanesa Carbonell, de Podemos, ha afirmado que “no hay mejor subvención para las empresas aragonesas que adquirir sus productos”, ha recordado que "al final lo barato sale caro" y ha adelantado que impulsará una proposición no de ley para incluir “criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica en las licitaciones de la administración”.

La diputada Elisa Sacacia, de Ciudadanos, ha expresado la “rabia que da pensar cómo se hacen las cosas” porque lo que podría ser una inversión para Aragón “se ha convertido en un gasto rápido y atropellado”, y ha pedido “evolucionar a criterios de licitación que vayan más allá del precio”.

Desde el PSOE, su portavoz Sergio Ortiz le ha recordado a Clara Arpa que "pese a las dificultades" su empresa "ha sido el cuarto proveedor de mascarillas quirúrgicas y el segundo en FFP2 en la adquisición por parte del Salud en 2020. Sin embargo, ha confesado que "el precio es determinante en productos en los que hay muchos proveedores y que por tanto no es posible competir en las contrataciones públicas” porque “no juegan con las mismas cartas”.

Por parte del PP, el diputado José Antonio Lagüéns ha dicho que en la administración aragonesa se ha producido “un despropósito”, por el “desamparo y abandono” del tejido productivo nacional, y ha destacado que “el precio no puede ser el único criterio de adjudicación en un contrato público destinado a servicios esenciales”.