Las grandes superficies abogan por la prudencia cuando no se guarde la distancia de seguridad

Las grandes superficies de Aragón preparan ya su salto a una ‘nueva normalidad’ sin mascarillas a partir de mañana. La teoría, a falta de que se publique la letra pequeña en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dice que ya no serán obligatorias, ya que ni las tiendas, ni los cines ni los restaurantes figuran entre las excepciones contempladas por el Ministerio de Sanidad. No obstante, muchos centros seguirán aconsejando su uso cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad.

Es el caso de Puerto Venecia, donde, según su gerente, Yolanda Gimeno, ya está "todo listo" para empezar a aplicar la nueva normativa. El centro comercial recomendará la mascarilla tanto a sus usuarios como a sus trabajadores cuando no sea posible mantener el metro y medio estipulado. Además, recalcó Gimeno, se seguirán aplicando medidas –como el uso de dispensadores de gel hidroalcohólico– de cara a "velar por la seguridad de los visitantes".

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer en una entrevista a Antena 3 que el uso de mascarilla en interiores será "de sentido común", aconsejándola en espacios cerrados de uso público como los comercios o en aquellos en los que las personas permanezcan un tiempo comiendo y bebiendo.

La medida se prevé especialmente necesaria en momentos de gran afluencia como los fines de semana o los periodos de rebajas, aunque, una vez que la norma se publique en el BOE, la decisión quedará en manos de cada uno.

En el caso de las empresas, la determinación la tomarán los servicios de prevención de riesgos laborales, siendo lo más habitual que cada trabajador decida si la lleva puesta o no.

Una desescalada gradual

En La Torre Outlet, la intención es "seguir recordando las medidas de seguridad a través de los soportes con los que cuenta el centro, como la cartelería o el sistema de sonido", según precisó su director, Claudio Poltera.

La superficie también pondrá a disposición de sus visitantes dispensadores de gel hidroalcohólico en diferentes puntos de sus instalaciones con vistas a ofrecer siempre "una experiencia de ‘shopping’ y ocio segura y satisfactoria en su entorno al aire libre".

Grancasa, por su parte, aplicará la normativa "tal y como se estipule en el Real Decreto". "Nuestra prioridad sigue siendo ofrecer la mejor experiencia posible, garantizando la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos nuestros clientes, inquilinos, proveedores y empleados", apuntaron ayer desde el centro.

Las superficies comerciales culminarán mañana una desescalada gradual en la que han ido desprendiéndose de las restricciones contra la covid. Aunque mantienen exhaustivos protocolos de limpieza, la mayoría han prescindido ya de elementos como los circuitos de entrada y de salida, retirando parte de la cartelería vinculada a la covid-19.

La pandemia hizo que grandes superficies como Puerto Venecia llegasen a contar incluso con medidores de aforo en tiempo real para que los usuarios supieran lo concurrida que estaba cada zona, así como con cuadrículas en el exterior de las tiendas para garantizar la distancia de seguridad. A partir de mañana, la imagen será bien distinta, afectando tanto al interior de los locales como en las zonas comunes de ocio y restauración.