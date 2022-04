Lambán exige "respeto institucional" a Aragón en los Juegos y que no se prime al Pirineo catalán en detrimento del resto

"Pretender, como tratan de hacernos ver el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y la Generalitat, que hay equilibrio en el actual reparto de pruebas de la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 es un insulto a la inteligencia intolerable". Con esta rotundidad lo ha manifestado el presidente de Aragón, Javier Lambán, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, ante más de un centenar de invitados. Aunque ha manifestado que los Juegos son importantes para Aragón y para el Pirineo y no está dispuesto a "tirar la toalla", ha asegurado que seguirá dialogando siempre que se respete "la dignidad institucional y política" de Aragón y que se tenga en cuenta que unos Juegos "no pueden servir para que gane competitividad una parte del Pirineo en detrimento de la otra".

Para Lambán, el reparto de la propuesta del COE es "absolutamente sorprendente", porque estando equiparados en instalaciones y estaciones, en Aragón solo se considera una estación y dos pruebas, y en Cataluña cinco estaciones y nueve pruebas. Esto en Aragón "levanta ampollas", ha explicado el líder socialista, al tiempo que ha recordado que se garantizó por parte del COE y el Gobierno de España que la candidatura sería en pie igualdad y con un reparto "equilibrado".

Por eso al conocer la propuesta actual se quedó "estupefacto", porque ni se contempla la igualdad en el tratamiento institucional ni un reparto equilibrado de las pruebas. "Para nosotros es absolutamente inaceptable" desde cualquier punto de vista.

Lambán espera que el COE y el Gobierno de España atiendan a sus razones porque "no es que sea un matiz, sino una cuestión troncal". Si no lo rectifica, Aragón se sentirá "decepcionado" e incapaz de entenderlo. Ha recordado, además, que los técnicos de Aragón en ningún caso validaron la propuesta actual. Solicitaron, de hecho, que las pruebas de esquí alpino se celebrarán en el Pirineo aragonés, aunque se les "dio con la puerta en las narices a todas sus propuestas".

Lambán ha hecho hincapié en que Aragón no se levantó de la mesa de negociación porque siempre ha trabajado con "lealtad" y entendiendo que la decisión era política. Ha relatado que el presidente del COE dio por finalizada la fase técnica y convocó una reunión aunque la DGA advirtió que no asistiría. Blanco decidió mantenerla en lo que para Lambán no deja de tener un componente de "desafío" porque Aragón ha actuado siempre con "absoluta lealtad" al COE, Estaña y pensando que es una oportunidad que el Pirineo no puede perder.