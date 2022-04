Un error de trascripción provoca que la Generalitat tache de machista a Lambán

Un error en la transcripción de unas declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, este martes han llevado a la consejera de Igualdad y Feminismos catalana, Tània Verge a criticar en Twitter la supuesta “vena machista rancia” del presidente aragonés.

Lambán ha participado este martes en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press en los que ha vuelto a reivindicar la igualdad entre Aragón y Cataluña en el marco de la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2023, sobre la que ha dicho “no va a tirar la toalla”.

La transcripción facilitada a los medios de comunicación por la agencia ha errado al confundir ‘Generalitat de Cataluña’ con ‘señorita de Cataluña’, cuando Lambán tachaba de “insulto a la inteligencia” el acuerdo sobre el reparto de pruebas que contó con el visto bueno del COE el pasado uno de abril, en una reunión en la que participaron el presidente olímpico, Alejandro Blanco, el secretario de CSD, José Manuel Franco, y la consejera de presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, el pasado 1 de abril.

Lambán ve "absolutamente inaceptable" el reparto de pruebas de los JJOO de Invierno entre Aragón y Cataluña: "Por dignidad y por mantener la competitividad no se puede aceptar"



Puedes escuchar el #EPDesayunoLambán completo en este pódcast: https://t.co/vL0EsnMQqu pic.twitter.com/97szRm0fIg — Europa Press (@europapress) April 19, 2022

El fallo ha provocado la indignación de la consejera de Igualdad catalana que a través de Twitter ha calificado el término -inexistente- de machista. “¿La ‘señorita’ de Cataluña, presidente?” se preguntaba Vérge en el tuit en el que además ha achacado esta “vena machista rancia” de Lambán a la inexistencia de argumentos. “Este machismo debe de dejar de ser normal y es especialmente indigno cuando quien lo hace es un cargo público”, ha concluido la consejera de Igualdad, Tánia Verge, que ha borrado el tuit tras conocerse el error.

Captura de pantalla del tuit borrado. H. A.

"Aragón ha actuado con lealtad al COE y a España. Los Juegos de 2030 son una oportunidad que no puede perder, pero no puede aceptar la propuesta por dignidad y por no perder la capacidad de competir con el Pirineo catalán. El acuerdo que el presidente del COE y la 'señorita' de Cataluña me parece un insulto a la inteligencia”, ha sido la primera transcripción, que posteriormente ha sido corregida por la agencia, que ha provocado el comentario de Tània Vérge.