Patricia Ventura, periodista: "Un algoritmo no hubiera acertado cómo iba a ser mi vida"

Patricia Ventura es periodista y doctoranda en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre ética, inteligencia artificial y comunicación. Es consultora y especialista en nuevos medios y cultura digital. Ha liderado distintos proyectos de transformación digital en el sector. Actualmente también se dedica a la investigación y divulgación sobre ética digital y uso responsable de la tecnología.

El periodismo se suele colocar entre las profesiones vocacionales. ¿Lo fue en su caso?

Fue vocacional, desde luego. Creo en el periodismo social, el que tiene que servir para cambiar las cosas y para vigilar al poder. Siempre he tenido esta vocación de poder colaborar a que todas las personas tengan las mismas oportunidades.

Ahora hay muchos cambios como la llegada de la inteligencia artificial, de la que ha hablado recientemente en las jornadas On Topic en Zaragoza. Es la era del algoritmo para adivinar qué quiere leer cada persona.

Si un algoritmo hubiera tenido que decidir cómo iba a ser mi vida, no hubiera acertado porque vengo de una familia de las que llaman desestructurada, con muchos problemas. Mis padres se divorciaron cuando era pequeña. Mi padre se fue a vivir a otro país, mi madre estuvo enferma y se convirtió en dependiente cuando yo tenía 15 años, y mi hermana cayó en la heroína. Tuve que asumir muchas responsabilidades.

Desde luego ha sido una vida muy dura, pero cumplió con su vocación.

Me independicé con 15 años, hice la carrera más tarde de lo habitual con becas y trabajando a la vez porque si no no era suficiente. Gracias a los servicios públicos pude tirar para adelante, pero es difícil.

¿Por dónde le entró el interés por la información?

Por la televisión. Cuando era pequeña, en los telediarios, viendo a Àngels Barceló presentando el telediario en TV3.

¿De niña ya le interesaban las noticias?

Sí. Siempre veía las noticias de pequeña. A mis hijos ahora no les interesan nada (sonríe).

Los más jóvenes se informan por las redes sociales.

Ahora nos encontramos en un momento apasionante, pero también un gran desafío porque los medios han dejado de ser el ‘gatekeeper’, de tener la función de distribución de la información, de la que se han apropiado las redes sociales. Antes se informaban a través de los medios y ahora de buscadores y redes.

¿Tienen que hacer autocrítica los medios?

Sí. Uno de los informes de tendencias más recientes concluye que solo un 25% de la audiencia entra a los medios directamente. Los más jóvenes tienen una conexión aún más débil con los medios y son el doble de susceptibles de acceder a las noticias a través de las redes sociales, según el Digital News Report de Reuters Institute. Los jóvenes no se sienten identificados con el tono y los formatos de los medios. Para ello, los medios tratan de usar formatos más visuales, en línea con los que son característicos de las plataformas como Instagram, Tik Tok o Snapchat, las preferidas de las nuevas generaciones. Más allá del formato, los jóvenes sienten los contenidos que consumen en las redes sociales como más cercanos, a la vez que en los medios tradicionales perciben un tono demasiado institucional.

Y ante eso, ¿qué papel tienen que adoptar?

Los medios también están en esas redes. El periodismo tiene que ponerse en valor, su función social y democrática, que consiste en ofrecer información de calidad para que las personas puedan tomar decisiones informadas.

¿Llegarán a sustituir los ordenadores a los periodistas, como los robots en otras profesiones?

Estos automatismos son cada vez más eficientes. Hoy en día solo se utilizan para hacer noticias básicas como predicciones meteorológicas o resultados deportivos, pero esa tecnología evoluciona muy rápido. Aún hay ciertas habilidades solo humanas que no puede hacer un algoritmo.

¿Quién vigila al algoritmo?

Los algoritmos mejoran la experiencia del usuario porque aprenden sobre tus comportamientos y amigos para devolver la información que se adecua a lo que más te interesa. Sin embargo, esto erosiona la visión del periodismo de proporcionar espacios para que las personas nos informemos. Si solo consumimos lo que refuerza lo que pensamos, corremos el riesgo de que la opinión se fragmente y exista más polarización.

¿Es una amenaza la tecnología?

Pienso que vamos a integrarla, pero a favor de hacer un mejor periodismo. Hay que tener también cuidado con caer solo en criterios comerciales. La tecnología en periodismo siempre nos ha ayudado históricamente.

Esta vez avanza más rápido.

Yo, a pesar de todo soy ‘tecno optimista’. Equiparo la inteligencia artificial y los algoritmos que utiliza a lo que se podía pensar cuando llegó la imprenta, la televisión o la radio, a las barbaridades que se podían decir de ellas entonces. Da respeto porque parece que sea capaz de suplantarnos, pero hay habilidades solo humanas. La tecnología, por sí misma, no tiene criterio ético.