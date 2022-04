Los aragoneses, divididos ante el fin de la mascarilla en interiores: del "yo la voy a seguir llevando siempre" al "sobraba desde hace meses"

El inminente fin de la mascarilla en interiores ha generado opiniones de todo tipo. Lola Fernández, trabajadora de una heladería del centro de Zaragoza, no sabe aún qué decidirán sus jefes, pero en lo personal, seguirá llevándola para entrar a los establecimientos. "Tengo familiares muy mayores y, visto lo visto, no se puede descartar un repunte tras la Semana Santa. Hemos pasado de tener cientos de casos de covid al día a parecer que ya no hay pandemia, cuando no es así", razonó.

También cautos se mostraron Susana De Lario y Casimiro Martínez. "Veo un tanto arriesgado quitarla del todo. Yo seguiré poniéndomela, por los demás y por mí, para mantener un mínimo de seguridad. No me importa que la gente se la quite, pero hay que tener precaución", explicó ella. Él, por su parte, agradece que vaya a seguir siendo obligatoria en el transporte público, y cree que la mascarilla "ha venido para quedarse mucho tiempo". "Tendremos que convivir con ella en épocas de invierno o durante la temporada de la gripe", vaticinó.

A Alberto Martín, en cambio, esta medida de protección le sobra "desde hace meses". "Si tengo opción no la llevaré. He pasado dos veces el coronavirus y las dos lo cogí en el trabajo. Las vacunas han conseguido que las infecciones sean ya mucho más leves, haciendo que las mascarillas hayan quedado obsoletas", opinó.

A medio camino se encontraban Diego Sancho y Elena Garate, que se la pondrán "en función de lo lleno que esté cada local" o, en el caso de los bares y restaurantes, de lo cerca que estén las otras mesas. "Ahora ya resulta casi hasta absurdo, mucha gente no cumple en interiores", agregaron.

Camareros como Antonio Royo seguirán utilizándola "por precaución de cara al cliente" mientras no haya contraorden, mientras que para escolares como David Giménez y Mario Labrador será "un alivio" después de meses llevándola durante horas en clase.