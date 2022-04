Terminada la Semana Santa... ¿cuándo es el próximo festivo en Aragón?

El corazón de la primavera es un momento de acumulación de muchas fiestas en el año. Solo diciembre y enero juntan más días no lectivos ni laborables en el calendario. La Semana Santa que acaba de concluir se extendía hasta el Lunes de Pascua en el ámbito escolar, y en tierra aragonesa hay otra fiesta grande esta misma semana: San Jorge, el sábado. El día del patrón de Aragón es no laborable, aunque al caer en fin de semana y no moverse la fecha a otro día no genera puente, aunque los trabajadores que suelan tener el sábado como un día más de faena en sus semanas habituales sí podrán disfrutar de una jornada libre. Para el siguiente puente festivo, eso sí, no hay que esperar mucho.

El Día de los Trabajadores se pasa al 2 de mayo

El día 1 de mayo es la Fiesta del Trabajo en España y, curiosamente, no se trabaja. Este año, la razón es doble ya que cae en domingo. Sin embargo, tal y como quedó dispuesto en el decreto 84/2021, de 30 de junio, del Gobierno de Aragón, este festivo se pasa al lunes 2 de mayo. Ello significa que hasta el martes 3 de mayo no se retomará la actividad habitual en los entornos laboral o escolar.

El festivo de todos los meses de agosto en Aragón

El siguiente festivo en este 2022 no llegará hasta el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, una fecha muy importante para el mundo rural aragonés por marcar el día grande de infinidad de festejos populares. Se le conoce normalmente como el día de la Virgen de agosto, y también se une en multitud de ocasiones con las fiestas de San Roque, cuyo día es el 16 de agosto. Esa fecha también inspiró una canción de Ixo Rai! que se baila en todas las verbenas de Aragón desde hace tres décadas. El grupo, por cierto, dará un concierto en el pabellón Príncipe Felipe el día de San Jorge, el primero después de 20 años sin juntarse encima de un escenario.

