Cuando la bandera arcoiris va en el escudo: un club refugio para deportistas LGTB

“Un club así me aseguraba un lugar en el que sabía que a iba estar cómodo, donde nadie me iba a juzgar, donde siempre podía ser quien soy”. Javier Raúl, zaragozano de 22 años, explica los motivos por los que eligió la Asociación Deportiva Cierzo proLGTB+ para empezar a practicar un deporte. Este club se define como “inclusivo” y persigue “la integración” en el mundo del deporte de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes de la causa LGTB en general, según cuenta David Lechón, uno de los vocales de la directiva.

El mundo del deporte, y del fútbol en particular, en ocasiones es un terreno espinoso para este colectivo. Lechón lo califica directamente de “reducto homófobo”, en el que se pueden “oír cánticos e insultos” contra este colectivo “sin que pase nada”. “No se persiguen los gritos homófobos como se persiguen los racistas”, ejemplifica. A su juicio, la hostilidad del fútbol con este colectivo se manifiesta en asuntos como que apenas haya futbolistas de élite que hayan hecho pública su orientación sexual, algo que a su juicio “sería muy bueno porque lograría acabar con ese tabú”.

Por estos y otros motivos, Cierzo LGTB se ha convertido en un sitio “donde sentirse a gusto”, algo que “en otros clubes tradicionales puede que no pase”, según apunta el directivo. Pese a ello, la orientación sexual no es un requisito para entrar a jugar, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de sus casi 200 socios “son heterosexuales”. “No preguntamos nada a quien quiere venir a jugar. La gente viene, nos solicita información, les explicamos cómo funciona el club y sus valores y se apuntan. Evidentemente, el porcentaje de personas LGTB es mayor que en otros sitios, pero no es mayoritario”, asegura Lechón.

El club cuenta con equipos de voleibol, de voley playa, de baloncesto y de fútbol sala. Algunos de ellos compiten en torneos federados, mientras que otros se preparan para hacerlo. Según explican sus responsables, no han tenido que sufrir insultos directos por parte de rivales o aficionados, aunque sí han captado al vuelo “comentarios ofensivos entre la grada”, aunque no se dirigieran directamente hacia ellos.

Javier Raúl cuenta que eligió el club porque quería empezar a practicar un deporte, y le hablaron de los valores de Cierzo. “Me daba miedo entrar en un equipo y no estar cómodo, percibirlo como un espacio que no era para mí. Un club así me aseguraba que iba a tener un grupo de amigo entre los que poder expresarme con tranquilidad”, señala. En su equipo “hay de todo”, con jugadores que son del colectivo y otros que no. “Lo que tenemos en común es el respeto a la diversidad. Nadie te va a juzgar”, asegura.

Entrenamiento de la AD Cierzo LGTB en el PDM Ramiro Solans de Zaragoza Francisco Jiménez

A su juicio, el deporte tiene espacio para avanzar en la integración de estas personas. Aunque en su entorno no ha visto grandes problemas, considera que “el deporte profesional es otra cosa”, con profesionales que no tienen fácil hablar -si lo desean- de su orientación sexual.

Diana Antón, de 32 años, también es jugadora del club, pero del equipo de fútbol sala. Junto con su esposa se apuntó porque habían practicado este deporte, y porque creyeron que era importante “aumentar la presencia de la mujer y luchar contra las conductas de odio hacia el colectivo”. “Yo creo que lo que aportamos es visibilidad y la creación de empatía. Se nos ve claramente y trasladamos el mensaje de que no pasa nada, de que todo está bien, de que lo único que queremos es jugar”, apunta. A su juicio, las chicas han tenido “algo más fácil” mostrar su orientación sexual en el deporte, aunque en su opinión “todo depende también de las personas”.

El próximo reto del club, además de aumentar la visibilidad y el número de socios, es organizar los Juegos de AD Cierzo, en los que se espera que vengan a Zaragoza unos 70 equipos Madrid, Barcelona, Valencia, Torremolinos y París que también llevan la bandera arcoiris, además de algunos clubes aragoneses que igualmente comparten estos objetivos. Será los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo e incluirá actividades al margen del deporte como visitas turísticas, una cena y una fiesta.