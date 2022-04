Jorge Sesé: "La mejor imagen es la que consigue transmitir la emoción cofrade"

Su firma se asocia inevitablemente a los carteles de la Semana Santa zaragozana, ¿cuántos lleva ya?

No de forma consecutiva, pero creo que ocho o nueve. La comisión de Cultura de la Junta Coordinadora nos pide a los fotógrafos una serie de imágenes de la cofradía que organiza cada año el pregón y, junto al Ayuntamiento, selecciona la elegida.

Habrá rivalidad entre los camarógrafos entonces...

No, no. Hay más colegueo. Constituimos casi una hermandad de fotógrafos.

¿Cómo han de comportarse para no molestar en las procesiones?

Con respeto, obviamente, y conociendo de antemano qué sitios son ‘conflictivos’.

¿Cuáles son?

Las salidas de las cofradías grandes, de día, cuando hay buena luz. Entonces lo mejor es buscar una alternativa: ir dentro de la iglesia, elegir otra calle del recorrido...

¿Qué debe tener una buena foto de Semana Santa?

Hay imágenes que son técnicamente perfectas, pero las ves y te das cuenta de que les falta algo, no sé si llamarlo chispa o sentimiento... Hay que epatar con el cofrade, ponerse en su piel y hacer una foto que emocione y transmita.

Usted hace trampa porque es también cofrade de la Llegada. ¿Prefiere hacer fotos o salir en procesión?

Ese un dilema todos los años porque disfruto mucho las dos cosas, sobre todo, cuando mi cofradía del Oliver llega a San Cayetano.

¿Nunca para estas fechas se ha sentido tentado de irse de vacaciones lejos de las procesiones?

No, no. Es más, es una pena no poder ver otras celebraciones en Andalucía o Castilla porque esta semana hay que vivirla en tu ciudad. Sí que he aprovechado procesiones extraordinarias, encuentros o exaltaciones ‘fuera de fecha’ para ir a otras Semanas Santas. Incluso si un Miércoles Santo ha llovido en Zaragoza y ha salido el Nazareno en Huesca, he cogido el coche y he ido para allí.

¿Cuántas fotos de tambores, pasos y peanas puede haber tirado?

Es un cálculo imposible. Tengo dos discos duros de 14 teras, pero también los uso para otros trabajos. Desde 2006 disparo en digital y podría decir que saco una media de 15.000 fotos por Semana Santa cada año. Hasta yo mismo creo que son demasiadas. Imagínese para seleccionar luego...

Y entre tantos y tantos miles, ¿tiene alguna preferida?

Contesto tirando de lo afectivo: las que hice el lunes por la tarde a mi hija de 13 años en la viacrucis del barrio Oliver.

¿Y alguna que se le resista? ¿Que no haya llegado a captar bien?

Tengo una espinita clavada con el paso de la Eucaristía porque es enorme, muy alto y aún no tengo una foto buena de todo el conjunto. Espero resarcirme esta noche.

¿Cómo nace su pasión por la fotografía?

De niño. Me regalaron la típica camarita pequeña de comunión y mis padres tenían una Yashica que terminé usando yo. Estudié imagen y sonido en Los Enlaces y acabé con mi estudio profesional en la Magdalena de fotografía social, de empresa, bautizos, retratos...

Cuando ejerce de turista, ¿tampoco suelta la cámara?

Cuando salgo de vacaciones me voy únicamente con el móvil. Tiene resolución suficiente y es una forma de desconectar y de no cargar con el peso del equipo.

¿Tiene algún referente en el mundo fotográfico cofrade?

Fernando Pinilla es una institución, el decano, y la forma de trabajar del vallisoletano Chema Concellón también me fascina.

Quizá usted también sea una referente para algunos...

Prefiero pasar desapercibido, me gusta que me conozcan más por mi nombre que por mi cara.

¿Ayudan a este fin Internet y las redes sociales? Allí la rapiña de imágenes está a la orden del día...

No hay mucho respeto al autor, no. Cuando subes fotos a las redes o pones una marca de agua que las destroza o las das por perdidas.