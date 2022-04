'Leonas', el rap ganador para prevenir la violencia de género entre los jóvenes aragoneses

A Víctor Atienza, un joven del barrio zaragozano de La Jota, le apasionan los animales. De ahí que escogiera el título de 'Leonas' para la letra con la que acaba de ganar el concurso de canciones enmarcado dentro del ciclo de talleres "Tod@s a una' de rap contra la violencia de género, impulsado por el Instituto Aragonés de la Juventud. Él, como víctima de maltrato en el ámbito familiar, ha visto a una "leona peleando": su madre.

"Cazan más que el león para mantener a sus cachorros. La canción es un homenaje a las mujeres, a su capacidad e independencia. Solas pueden perfectamente sacar adelante a una familia tan válidamente como un hombre; no son menos que nadie. La letra es como si la hubiera escrito un hijo hacia su madre; cogiendo la bandera de todos los niños que han sufrido malos tratos", explica este joven, que desde pequeño empezó a escribir diarios 'rapeando' (en los que reflejaba lo que le pasaba) y hace cinco años grabó su primera canción (su nombre artístico es Vic Nw y tiene un canal en Youtube, donde da a conocer sus trabajos musicales). "El rap es uno de los géneros en los que se dicen las cosas más directamente; no tienes que maquillar tanto las palabras", apunta.

No obstante, para esta ocasión ha utilizado las palabras con cuentagotas, soltando lo "justo y necesario" al ir enfocada la canción a otro público y con un tema tan sensible. Todas las frases que encierra son mensajes directos que golpean la conciencia: "vemos otra muerte en las noticias y asentimos", "pudo ser nuestra madre y como madre la sentimos", "decimos con gestos que nunca tuvimos mimos", "todo el día bombardean pa'crear estereotipos", "nadie pertenece a nadie, nada es de chica o de chico"... Y, lo que es más importante, un estribillo luminoso: "Es tiempo para el cambio, siempre viene bien y lo vamos necesitando".

El ganador del concurso de canciones enmarcado dentro de talleres "Tod@as a Una" contra la violencia de género

Precisamente, ese mensaje de esperanza es lo más gustó a la hora de ser seleccionada, junto al tratamiento de la letra, entre una decena de candidatas. "Describe muy bien situaciones en las que muchas personas se pueden ver reflejadas. Lo que se pretende es que este material sirva para que otra gente conozca lo que es la violencia de género y favorecer la igualdad. Que si alguien se siente reflejado vea que se puede salir. Tenemos que ir todos a una; a una persona que sufre violencia de género por sí sola se le hace muy cuesta arriba y necesita del resto para poder ayudarle a salir de esa situación", subraya Adrián Gimeno, director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), quien avanza que habrá una segunda edición.

36 talleres de rap en Aragón

Aunque desde este organismo del Gobierno autonómico llevan años desarrollando actuaciones para la prevención de la violencia de género en el colectivo juvenil, es la primera vez que realizan estos talleres de rap (dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años y en los que se inciden en advertir cualquier agresión o violencia contra la mujer y trabajar el concepto de igualdad). En total, se hicieron 36 talleres (gratuitos) el año pasado en centros educativos de Enseñanza Secundaria y espacios de ocio joven de la Comunidad (casas de juventud, asociaciones juveniles...). En todos se elaboraron rap y a sus autores se les ofreció la posibilidad de participar en el concurso. "Queríamos comenzar a trabajar la prevención con otras dinámicas y la música y el rap (estilo de origen afroamericano) son una herramienta muy buena", detalla.

Al mismo tiempo, Gimeno percibe un "pequeño retroceso" de mentalidad en los jóvenes respecto a las cuestiones de género y, de hecho, este 2022 van a hacer un estudio (el último es de 2017) para ver si los datos lo corroboran o se trata de un espejismo. "Cala ese mensaje de que la violencia de género no está o es algo muy diminuto; no es mayoritario, pero hay algo y de ahí cierta preocupación. Estamos reforzando los mensajes y las actuaciones en este colectivo", indica. Además, recuerda que el año pasado se puso en marcha, desde la DGA, una asesoría para mujeres jóvenes víctimas de delitos sexuales (gratuita y para féminas de 14 a 30 años), que ofrece un acompañamiento integral. "Ojalá no fuera necesario pero, por desgracia, se está utilizando mucho", asegura.

"Cala ese mensaje de que la violencia de género no está o es algo muy diminuto; no es mayoritario entre los jóvenes, pero hay algo y de ahí cierta preocupación. Estamos reforzando los mensajes y las actuaciones en este colectivo"

Alumnas del Colegio la Anunciata, finalistas

Por su parte, Ruth Pérez, coordinadora de Secundaria del Colegio la Anunciata de Zaragoza y profesora de lengua, resalta que a veces los adultos parecen más avanzados que los propios adolescentes. "Hay que trabajar en la prevención de la violencia de género y en la igualdad desde pequeños. Algunos jóvenes llegan con ideas preconcebidas y hay cosas que ven normalizadas y no lo son", avisa.

Cinco alumnas de Tercero de la ESO de este centro educativo han quedado finalistas al mejor rap en el concurso del IAJ (el premio ha sido la grabación de la canción y su difusión a través de su web y redes sociales). "Su mensaje está dirigido a que hay que luchar por otros valores y basta ya de tanta desigualdad", detalla Pérez.

Mientras, Víctor Atienza (que se presentó tras participar en un taller de rap que se realizó en la Casa de Juventud del Ayuntamiento de Pedrola) afirma que lejos de pensar que la sociedad iría hacia adelante en estos temas, ve que los jóvenes son "más manipuladores" y "controladores" con sus parejas. "El maltrato es un tema al que recurro en mis canciones. Lo que quiero transmitir con la letra de 'Leonas' es la igualdad entre mujeres y hombres y visibilizar los malos tratos. La gente a veces piensa que son casos aislados y por mi experiencia y lo que he visto, hay demasiados. Además, lo intento hacer global porque hay gestos que sin darse uno cuenta pueden hacer sentirse mal a otra persona", comenta.

A este joven rapero le gustaría poder vivir un día de la música y montar su propio centro de adiestramiento de animales (es adiestrador y peluquero canino). De momento, su canción ganadora (en la que sale su madre) ha sido grabada en formato videoclip y será difundida en los canales del Instituto Aragonés de la Juventud. "Después de todos los esfuerzos, ver el resultado merece la pena", subraya contento Víctor, que reconoce que lo que más le llena es que sus letras hayan podido animar a alguien o haberles hecho sentirse identificados. Como dice en 'Leonas': "Con lo que viví, sé de lo que estoy hablando. Yo he visto a la leona peleando".