Mariano Julve: "Viene bien procesionar, pero también reflexionar y rezar"

Las abreviaturas a. C. y d. C. también se adaptaron a la maldita covid. Hubo quien estableció un antes de un después de las más duras restricciones pandémicas con las abreviaturas referidas a Cristo. En estas, llega la Semana Santa. La primera tras dos años de limitaciones. La primera Semana Santa d. C. (covid). Mariano Julve Ortiz es el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.

Ya tenía ganas usted, ya…

He de confesarle que sí (sonríe). Después de tanto tiempo de sentimiento interiorizado, ahora lo podemos exteriorizar en procesiones, en la calle. El sentimiento quizá sea el mismo, pero su representación no.

Hay que tener mucho cuidado en la evaluación de los sentimientos. También en los del cofrade. ¿Por qué se hizo cofrade?

Me metí por compromiso cristiano. Se explica porque tengo fe, porque creo en alguien que se llama Jesucristo. Así de claro.

¿Cómo se inició?

A través de Maristas. En el colegio está la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Sale hoy, Domingo de Ramos, a las 12 del mediodía. Es la Procesión de Las Palmas. Entré con 15 años. Pasé a ser miembro de la junta con 38. Después, fui ocho años hermano mayor. Al concluir el mandato, me propusieron para vicepresidente de la Junta Coordinadora. Soy presidente desde 2014. Solo se puede ser dos mandatos de cuatro años. Acabo este año.

Higiene democrática.

Por supuesto.

Para usted, ¿qué es ser cristiano?

Un cristiano es una persona que cree en Jesucristo y que intenta llevar a la práctica el Evangelio.

¿Conviene leer el Evangelio?

Yo diría que sí. Se extraen buenas enseñanzas. Igual hoy que hace cientos de años.

Realiza proselitismo de la Semana Santa zaragozana. ¿Por qué?

Ya le dije que en terrenos de la fe hay quien la interioriza y hay quien la exterioriza. Vienen bien las dos. Además, fe al margen, nos encontramos ante el segundo reclamo turístico de Zaragoza después del Pilar. Toda la Semana Santa aglutina un gran valor, pero la Procesión del Santo Entierro de Viernes Santo reunirá a miles y miles de zaragozanos en las calles de nuestra ciudad.

El cartel anunciador apareció escrito hasta en chino mandarín.

El mundo se ha globalizado. Y desde luego, la Semana Santa zaragozana reúne un gran interés. El valor histórico y artístico de las imágenes es enorme, tanto de las antiguas como de las que se han incorporado en los últimos años.

Históricas, como el Cristo de la Cama, el Ecce Homo…

Y el Cristo de la Agonía y el del Refugio. Entre las modernas, el Cristo de la Séptima Palabra, el paso de la Condena a los Azotes, sin olvidar también el paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Más información Calles repletas para escuchar los primeros redobles de la Semana Santa

La fe no puede ser mensurada, pero el número de quien la profesa sí puede aproximarse.

Hay 25 cofradías en Zaragoza, 16.000 cofrades y miles y miles de cristianos, 53 procesiones, 50 pasos… Y además de la fe, lo tangible en infinidad de acciones sociales y caritativas.

¿La bondad es el mejor indicador de superioridad?

Sin ninguna duda.

Con el máximo respeto a todos los Credos, sin el cristianismo, ¿cómo se entiende el Renacimiento, la ciudad, la universidad, el capitalismo, la democracia moderna, los derechos humanos tal y como los concebimos hoy?

Sencillamente, el mundo actual no se concibe sin la herencia cristiana. Esa herencia, esa fe, es la que procesionamos. El bombo, el tambor, el timbal y los demás instrumentos son medios. El fin es otro, con logros evidentes.

Pues a procesionar toca, que ya tenían ganas tras dos años…

La covid nos ha enseñado que podemos perderlo todo en un momento. Hay que valorar la vida, la salud, la familia… Viene bien procesionar, pero también pararse a reflexionar y rezar.