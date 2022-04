Protestas de una veintena de fruticultores en Calatayud para reclamar ayudas por las heladas

Una veintena de fruticultores convocados por el sindicato UAGA se ha reunido esta mañana –minutos antes de la recepción al presidente y los consejeros del Gobierno de Aragón- frente al antiguo ayuntamiento de Calatayud para reivindicar ayudas con el fin de paliar el efecto de las heladas de la última semana, con daños calculados en un 80% de la producción en todo el territorio.

Además de una pancarta en la que se podía leer 'SOS Explotaciones frutícolas', los participantes han colocado varias candelas de parafina como las que se instalan en las fincas por las bajas temperaturas -y que no pudieron encender por petición de la Policía- y dos ramas afectadas por el hielo ( una de almendro y otra de melocotonero).

Para Óscar Joven, responsable de la organización en la Comunidad de Calatayud, la situación "la arrastramos desde hace mucho tiempo, pero se ha agravado con las heladas y por las inexistentes o ineficaces medidas de la administración".

Tachó a los seguros agrarios como algo "inservible" y lamentó que "nos hayan dejado fuera de la PAC cuando somos agricultores activos, que fijamos población y damos muchísimos puestos de trabajo". "Muchas explotaciones van a desaparecer", sentenció.

Tanto el presidente de la DGA, Javier Lambán, como el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, conversaron antes de la recepción con los manifestantes. "Somos plenamente conscientes de la situación", asumió en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. Sobre si se agilizarán los pagos, para que no se demoren como en veces anteriores, asumió que el consejero Olona "planteará las soluciones oportunas y que respondan de manera más eficaz".

Los participantes en la protesta les trasmitieron de viva voz que "Agroseguro tiene que ser realmente un servicio y no un negocio" y reconocieron que "estaríamos dispuestos a pagar más, pero si las coberturas merecieran la pena".

Entre los participantes estaba José Alberto, de Maluenda, que detallaba que "cultivó almendra y cereza y no me ha dejado absolutamente nada". "Necesitamos una ayuda de verdad para aguantar, porque si no habrá que dejar cultivos e irnos a otro sitio cuando se reivindica lo de luchar contra la despoblación", ha sostenido.

Javier Fatás, de la ejecutiva de UAGA, sostenía que la protesta sirve "para visibilizar esta catástrofe". "Desde 2014, con el veto ruso, el sector está herido de muerte y ya estas heladas, si no tenemos un apoyo de liquidez claro, es una puntilla a muchas explotaciones, sobre todo de gente joven que no tienen colchón", ha añadido.