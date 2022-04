La gripe reaparece fuera de la temporada habitual tras ser eclipsada por la covid

Tras dos años ausente, los casos de gripe han vuelto a ganar espacio fuera de su temporada habitual en época prepandemia. Y lo hace con fuerza. En la última semana se han identificado 550 episodios de este virus en Aragón, un tercio de los acumulados durante 2022 (1.514). Sube también la incidencia en Atención Primaria, con 49,3 casos por 100.000 habitantes, la mayor cifra en lo que va de año, aunque por debajo del umbral basal establecido en 71,7.

Según el Boletín Epidemiológico de Aragón, en enero y febrero apenas se identificaron casos de gripe, prácticamente colapsado por el coronavirus. Las causas podrían tener relación con la saturación del sistema durante el pico de la ola de ómicron, una variante con una elevada transmisibilidad. Pero ahora, a pesar de estar ya en primavera, las bajas temperaturas de hace unas semanas y la menor incidencia de la covid, con la relajación de las medidas de restricción y del uso de mascarilla, podrían haber contribuido a que la gripe vuelva a ganar espacio. Tanto es así que en los hospitales públicos, durante la última semana se registraron 141 urgencias por gripe (1,2% del total, 11.782) y se produjeron 13 hospitalizaciones por gripe. Rafael Marrón, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) en Aragón y médico adjunto de Urgencias del Miguel Servet, confirma que se han detectado más casos de gripe en estos servicios, "lo que lleva un aumento de las atenciones por patología respiratoria no covid con un incremento de los ingresos en respiratorio por reagudizaciones de patologías respiratorias crónicas". En su opinión, "hay que esperar a ver tendencias" ya que "al ser un repunte tardío" confía en que la llegada del buen tiempo "haga que no se prolongue".

Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, admite que está aumentando la incidencia, "aunque no a los niveles de prepandemia", y lo hace "un poco más tarde de lo habitual". Ahora, dice, "hay muchos más casos de gripe que de covid, y la clínica es mayor". "Al bajar las medidas tan estrictas" para atajar la pandemia de coronavirus, destaca, suben también los contagios de este virus. Respecto al método diagnóstico, antes, al pedir una prueba PCR para confirmar la covid, se informaba también de la presencia de gripe. Ahora, sin embargo, al cambiar el protocolo de vigilancia y control de la pandemia de SARS-CoV-2, ya no se piden pruebas desde las consultas, salvo a personas vulnerables.

Una idea en la que coincide también Ángel Vicente Molinero, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen). Tal y como considera: "Ahora que tenemos los medios, hay suficiente capacidad de muestras y los servicios de Microbiología pueden testar muchas muestras, no se utiliza. Creo que es un error. Al igual que permitir los ingresos en los hospitales sin realizar una prueba diagnóstica. No hay síntomas tan diferenciales para determinar que es covid o gripe". A los centros de salud, cuenta, llegan "más casos de gripe". El frío y la humedad son elementos que contribuyen a la transmisión del virus: "Y otro elemento a valorar sería la flexibilidad de las medidas de restricción".

También se está notando este aumento de casos de gripe entre los menores. Así lo asegura Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria: "Se ha doblado la incidencia en una semana, pero no está en lo que se considera como una epidemia. Habrá que ver cómo evoluciona".

"Habitualmente -explica-, la gripe circula en los meses de invierno, entre diciembre y febrero suele ser lo más habitual". En abril, como ocurre ahora, "no es frecuente". "Estamos viendo bastantes cuadro febriles de varios días de duración", destaca. Cuando un niño acude al médico, "no se suelen hacer pruebas salvo en casos seleccionados por ser vulnerables. La covid suele salir negativo y la gripe, en algún caso no muy frecuente, positivo. La mayoría son otros virus. Hay mucha patología infecciosa: laringitis, bronquitis, síndromes febriles, catarros, alguna enfermedad de manos, pies y boca". Virus que son más comunes en las estaciones de otoño o invierno

"Es curioso -indica Cenarro-. Circulan todos los virus a la vez". El por qué ocurre esta situación puede deberse a varios factores, como la "relajación de medidas de distanciamiento o de protección". Otra teoría sería que "hay virus muy potentes que ocupan el nicho ecológico vírico". Así, en plena ola de covid, con las incidencias disparadas, no circulaban los otros virus; y al disminuir, vuelven a aparecer.

"Ya no se hacen test diagnósticos, salvo a determinados colectivos. Pero hay medidas que, sin embargo, deberíamos interiorizar, como el lavado de manos, que siempre hemos dicho que es la mejor manera de prevenir infecciones, la ventilación, o mantener la mascarilla en el futuro en épocas concretas año". Además, si un niño o un adulto presenta síntomas catarrales, aunque vaya a trabajar o al colegio, "debería tener precaución e ir con mascarilla para evitar contagiar, especialmente a los más vulnerables".