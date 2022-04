Dos aragoneses, en la entrega de los Grammy en Las Vegas: “Fue una noche inolvidable”

“Un sueño hecho realidad”, describe el aragonés Jesús Sánchez, natural de Calatayud, más conocido por su nombre artístico, ‘Sanxis’, su paso por la entrega de los Premios Grammy. Acaba de subir al avión rumbo a Nueva York, para emprender el camino a casa junto al músico oscense Fran García, que compone para la compañía Universal, y, desde 2020, forma parte del jurado de los prestigiosos galardones musicales.

Tras posponerse y cambiar de ubicación -en un principio iba a tener lugar en Los Ángeles- debido a la crisis sanitaria, finalmente, la entrega de los 64º Premios Grammys tuvo lugar en el MG Garden de Las Vegas el pasado 3 de abril. “Debido a la pandemia, la gala no se ha podido celebrar de forma presencial, por lo que este ha sido el primer año al que tenía oportunidad de asistir”, relata el compositor oscense que es, además, miembro votante de los Latin Grammys.

Para él, formar parte de este jurado es todo un honor, tras toda una vida dedicada a la música. “Estoy muy agradecido a mi mánager, Álvaro Osorio, que es el padre del cantante colombiano J Balvin, de Universal Music Spain, y a Iván Tagua, que me dio la oportunidad de poder pasar el examen para acceder”, admite.

Aspecto del Grand Garden Arena de Las Vegas, donde tuvo lugar la entrega de los Grammy Heraldo

En cuanto al proceso de votación, el oscense explica que se divide en dos rondas. "En la primera se hace una gran criba, pues hay tanto primeras líneas como nuevos descubrimientos. Algo que te permite, además, conocer a nuevas promesas", afirma. Además, el compositor se toma muy en serio su labor, pues invierte más de una semana en escuchar cada tema, analizar las letras, la propuesta del artista e, incluso, la puesta en escena.

Tras la primera fase de votación, que se realiza de forma telemática,í salen seleccionadas las más de 400 nominaciones a 86 categorías. La votación final se realiza unos días antes de la gala, también por Internet.

El periplo para celebrar esa noche en directo daba comienzo el pasado 31 de marzo, con un “viaje bastante largo desde Madrid”, como relata ‘Sanxis’. “Hicimos escala en Nueva York para ir a Las Vegas, y sufrimos varios retrasos en los vuelos, pero mereció la pena. Llegamos a las 2 de la mañana hora local, y aún tuvimos fuerzas de hacer una rápida visita por la ciudad”, rememora el artista.

Fran y Jesús, en Las Vegas. Heraldo

Sobre la entrega, ambos coinciden en que se trata de una experiencia insuperable: “Ver tantos profesionales de la industria musical juntos, no solo a artistas, sino mánagers, productores o compositores, creó una atmósfera mágica”, admiten. Algo que, sumado a las actuaciones en directo de estrellas de renombre mundial, supuso un sueño hecho realidad. “Fue una noche inolvidable”, señala el bilbilitano.

“Nos ha sorprendido muchísimo la ciudad de Las Vegas, es de película, con un gran ambiente diurno y nocturno”, admite ‘Sanxis’. Sobre la gala, el oscense asegura que “fue muy sorprendente en cuanto a montaje, coordinación y vivir en primera persona esas actuaciones musicales”, señala. Durante la velada, los aragoneses disfrutaron de las actuaciones en directo de artistas de la talla de J Balvin, María Becerra o la banda surcoreana BTS, considerada uno de los fenómenos del momento en el panorama musical actual.

Una gran casualidad

Desde que en 2020 lograse hacerse con un hueco en el jurado de los Grammy, el compositor oscense tenía claro que acabaría acudiendo a la cita tan pronto como existiese la posibilidad. Sin embargo, para el bilbilitano ha sido una gran casualidad: “Fran y yo nos conocimos hace unos meses a través de un amigo en común, y desde el primer momento hicimos muy buena sinergia. Me contó que tenía planeado ir, y en cuanto me lo propuso no me lo pensé ni un segundo, y aquí estamos”.

“Era tan increíble que no lo podíamos asimilar, pensábamos que era algo externo a nosotros, pero lo tomamos con mucha naturalidad y fue una experiencia única”, concluyen los aragoneses. Eso sí, esta aventura no ha hecho más que empezar y ya están planeando su comparecencia a la 65 edición: “A finales de año pensamos repetir la experiencia”.