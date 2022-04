Aliaga admite retrasos en la transición justa con críticas de Podemos y la oposición

El vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, admitió ayer retrasos en la transición justa, pero aseguró que "no está fallando ningún compromiso político" ni económico, y que el cierre de la central térmica de Andorra apenas se ha notado en la comarca en términos demográficos, palabras que le costaron duras críticas de la oposición y de socios de Gobierno como Podemos.

Según dijo, pocas comarcas tienen ahora mismo la "capacidad" de la de Andorra-Sierra de Arcos, –que se beneficiará de proyectos del Miner 2013-2018, de las ayudas a la transición justa y del Miner 2019-2027– para hacer "cosas grandes y transformadoras". También defendió el esfuerzo que se está haciendo para que el Nudo Mudéjar sea el primero en adjudicarse en España, con seis reuniones mantenidas hasta la fecha, y el hecho de que el Ejecutivo autonómico esté trabajando con cuatro proyectos de interés autonómico en el territorio.

"Algo se estará haciendo bien", afirmó Aliaga, cuando la comarca ha pasado de 9.777 habitantes en 2020 a 9.736 en 2021, una diferencia de apenas 41. Lo mismo sucede con Andorra, que habría perdido 18. En términos de empleo, comparó los 512 parados que había a nivel comarcal antes de que se cerrase la central con los 390 registrados en la actualidad. "Los datos justifican que algo se está moviendo con mucha fuerza, y veremos qué sucede cuando se despliegue el Nudo Mudéjar", añadió.

Sus números, sin embargo, no convencieron a la oposición. Sobre todo teniendo en cuenta, como recordó Ramiro Domínguez, de Cs, que Andorra llegó a tener en 2014 unos 9.000 habitantes. "A lo que cerró la térmica, la población estaba ya en mínimos", dijo.

El diputado naranja repartió las culpas con la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien acusó de "mentir" al territorio al prometer un convenio de transición justa y la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a Andorra. "No podemos decir que no se haya hecho nada, pero no hay transición justa", aseveró.

En su opinión, la clase política ha hecho "el ridículo más espantoso" con Andorra. "Es una verdadera vergüenza", aseguró, preguntándose dónde están los 600 millones de euros comprometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para los territorios afectados por el fin del carbón.

En esta línea, el popular Juan Carlos Gracia Suso afirmó que la transición justa ha sido "la mejor medida para fomentar la despoblación". "Han hundido una comarca que llegó a suponer el 40% del PIB de la provincia de Teruel. Se han dedicado a vender humo y lluvias de millones, pero no se ha hecho nada", señaló.

Por su parte, Marta Fernández, de Vox, incidió en que la transición justa "ni ha existido ni existe" y Álvaro Sanz, de IU, recalcó que, a tenor de las promesas que hizo el Ejecutivo, "no se va con retraso, sino con muchísimo retraso", circunstancia que se ha traducido en "descrédito y desconfianza". "Las localidades afectadas necesitan garantías", agregó.

En esta ocasión, las críticas no se limitaron únicamente a la oposición. Marta Prades, de Podemos, aseguró que, aunque se han dado pasos, "lo único cierto es que la central se está desmontando". "A día de hoy no hay nada firme que garantice trabajo a los habitantes del territorio y a sus hijos. Llegamos tarde y mal", expuso.

Problemas por el alza de precios

Al margen de la térmica, Aliaga reconoció problemas en la ejecución de parte de los 23 proyectos de infraestructuras municipales del Miner 2013-2018 a consecuencia del alza de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania. El vicepresidente aragonés confirmó que "algunos han salido ya a licitación", chocando con el incremento del coste de los materiales.

El asunto está "sobre la mesa", sin que por el momento haya una solución clara. "Tendremos que ver si pedimos más fondos a Madrid o cómo lo hacemos. Si les permitimos incrementar o modificar los contratos, el problema está en que tenemos que buscar la financiación adicional", indicó.