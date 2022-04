Lambán renovará la alianza con agentes sociales y alcaldes por los Juegos

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha anunciado su pretensión de renovar el frente común de empresarios, sindicatos y alcaldes del Pirineo en la defensa de una candidatura de Aragón y Cataluña en igualdad de condiciones para la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. “Defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestra posición y exigiremos que se nos respete por parte del Gobierno y del Comité Olímpico Español”, ha sentenciado en la línea de lo exigido esta misma semana por el PP.

En una comparecencia ante las Cortes a petición propia para dar cuenta de la acción política ante crisis de Ucrania, el líder socialista ha aprovechado para referirse a la respuesta ante la marginación de Aragón en el proyecto olímpico, al mismo tiempo que el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Felipe Faci, presentaba en Madrid la propuesta técnica alternativa al presidente del COE, Alejandro Blanco. “Supone un reparto equilibrado, con la utilización de las estaciones de los tres valles aragoneses, que reúnen incluso mejores condiciones que las estaciones de Cataluña”, ha dicho.

Lambán ha señalado que la segunda línea de trabajo es la “actualización” del refrendo empresarial, sindical y del Pirineo aragonés a un proyecto compartido en igualdad que ya se dio el pasado 26 de noviembre en Zaragoza y en Jaca. “Para que se sepa en todas las instancias que Aragón, de forma clamorosas, quiere unos Juegos en pie de igualdad”, ha dicho.

El presidente ha asegurado que Aragón defendió “con uñas y dientes” ante la comisión técnica de la candidatura un reparto equilibrado de sedes y pruebas entre el Pirineo aragonés y catalán. “Fueron todas rechazadas, pero me tranquilizaba el permanente compromiso por el presidente del COE de que nuestras exigencias serían reflejadas”, ha dicho.

A su juicio, el proceso fue “ambiguo” y ha lamentado que la propuesta avalada por el COE y el Gobierno era la de la Generalitat, hasta el punto de “comprobar con estupor” que las pruebas asignadas a Aragón eran aquellas en las que Cataluña reconoce desde hace años que no tiene instalaciones, las de esquí de biatlón, patinaje y curling. “Esto es absolutamente inaceptable, un incumplimiento flagrante de lo que se me garantizó, pero ahora empieza la hora de la verdad, el momento de tomar decisiones en el ámbito político”, ha aseverado,

Lambán ha tachado de “antiolímpica” la actitud del Gobierno catalán y ha subrayado que no se debe caer en la “trampa de las prisas”, especialmente cuando la Generalitat ha convocado una consulta para decidir su participación en la candidatura. “No vamos a aceptar que de forma rápida e inmediata se debe cerrar un acuerdo”, señaló antes de resaltar que la voluntad de Aragón no es confrontar con Cataluña, sino “cooperar porque es el único camino para que la candidatura sea ganadora”. Y ha concluido que Aragón no participará a cualquier precio, sino cuando sea “respetada” la dignidad de Aragón.