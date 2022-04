Sube la incidencia de la gripe en Aragón, con un brote en una residencia

La incidencia de gripe se ha incrementado en Aragón en la última semana, con 13 hospitalizaciones, y un brote detectado en dos unidades de convivencia de la misma residencia de mayores de Zaragoza.

En esta residencia, de entre 36 residentes se han confirmado tres casos y otros seis presentaron clínica compatible con la enfermedad, según se recoge en el Boletín Epidemiológico Semanal correspondiente a la semana del 28 de marzo al 3 de abril. A los afectados se les pautó el correspondiente tratamiento y quimioprofilaxis a los residentes asintomáticos, además de otras medidas de control del brote, que sigue bajo vigilancia.

En la semana 13 la incidencia de gripe registrada en Atención Primaria fue 49,3 casos por 100.000 habitantes, por debajo del umbral basal establecido en 71,7 casos para esta temporada, aunque 10,8 casos más que la semana anterior. En los hospitales públicos se registraron 141 urgencias por gripe (1,2 % del total de urgencias atendidas,11.782) de las que 13 personas acabaron hospitalizadas.

En la misma semana, a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM) se notificaron 130 detecciones de virus de gripe, todas tipo A (34 A(H3) y 96 no subtipados (ANS). Desde el inicio de la temporada se han notificado 1.649 detecciones de virus de gripe no centinela, 97 % tipo A [32 % A(H3), 0,2 % A(H1N1)pdm09 y 67,7 % ANS], 2% tipo B y 1 % virus tipo C.

Se han identificado 3 detecciones de virus respiratorio (VRS) entre las 333 muestras analizadas (tasa de detección 0,9 %). En el Besa se informa asimismo sobre el número de nuevos casos de covid-19 notificados en la última semana, que ascienden a 1.291 y 12 fallecidos.

En esta última semana, se han identificado 10 brotes en centros residenciales de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, el Besa comunica un brote de toxiinfección alimentaria con 18 casos de 40 expuestos a una comida en un restaurante colectivo de la provincia de Zaragoza. Los afectados presentaron un cuadro autolimitado de gastroenteritis, la mayoría de los cuales no requirió asistencia sanitaria.