Los festivos para Semana Santa 2022 en Aragón en el calendario escolar y laboral

Ya no queda nada para celebrar la Semana Santa este año, la primera desde 2019 en que resulta factible organizar unas pequeñas vacaciones o simples salidas de las ciudades sin las restricciones de movimiento ocasionadas por la pandemia de la covid-19. Las precauciones sanitarias básicas se mantienen, aunque ya no hay limitación de aforos en los locales y únicamente se solicita el uso de mascarilla en espacios cerrados cuando no se está comiendo o bebiendo. Eso sí, para que se pueda prescindir de ellas en interiores -salvo en hospitales o residencias- habrá que esperar al próximo 19 de abril, según ha propuesto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a las comunidades autónomas este mismo miércoles 6 de abril.

En Aragón hay varias fechas festivas en el calendario laboral, las comunes a todo el Estado y algunas que tienen que ver con festivos locales o de libre designación de los municipios.

Calendario escolar para Semana Santa 2022 en Aragón



Este viernes 8 de abril los escolares cerrarán los libros dando comienzo a 10 días de fiesta (11 en el pueblo turolense de Rubiales y en la localidad zaragozana de Belchite ya que es festivo el martes 19 de abril). Según el calendario escolar aragonés 2021-2022, la fiesta escolar será desde el lunes 11 al lunes 18, ambos incluidos, más este próximo fin de semana.

Calendario laboral para Semana Santa en Zaragoza, Huesca y Teruel y los festivos en cada municipio



En cuanto a las fiestas para la población activa laboralmente, están fijadas en el Jueves Santo y Viernes Santo, días 14 y 15 de abril. El Sábado Santo no es oficialmente festivo, pero tradicionalmente es una jornada de cierres (no generales) del comercio y los servicios. No obstante, en Huesca y Teruel el Jueves Santo es día de apertura comercial de festivos, según determina anualmente el Gobierno de Aragón.

Además, el Lunes de Pascua (día 18) es festivo laboral en muchísimas localidades aragonesas de las tres provincias. En Zaragoza se alarga el puente festivo a ese lunes en Aguarón, Cariñena, Caspe, Fabara, Los Fayos, El Frago, Maella, Monegrillo, Moros, Nonaspe y Quinto. En Belchite se celebra Nuestra Señora del Pueyo el martes 19.

En Huesca es fiesta el 18 de abril en Alcubierre, Alfántega, Almunia De San Juan, Almuniente, Arén, Azara, Ballobar, Benabarre, Binéfar, Campo, Castejón Del Puente, Castelflorite, Castillonroy, Montanuy, Monzón, Calasanz, Peralta De La Sal, Pueyo De Santa Cruz, Salas Altas, Salas Bajas, San Esteban de Litera, San Miguel del Cinca (Pomar, Santalecina y Estiche), Sopeira, Tamarite de Litera, Vencillón y Viacamp y Litera.

En Teruel no se trabaja el lunes 18 de abril en Aguaviva, Andorra, Beceite, Belmonte de San José, Cabra de Mora, La Cañada de Verich, Castellote, La Cerollera, Fuentespalda, La Ginebrosa, Libros, Loscos, Mirambel, Monroyo, Oliete, La Portellada, La Puebla de Híjar, Rubiales (también el 19), La Torre de Arcas y Torrevelilla. El 19, por otra parte, es festivo en Teruel capital y Villastar.

