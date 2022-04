Aragón avala el fin de la mascarilla mientras los sanitarios advierten de nuevas subidas

Aragón respaldó este martes el fin de la mascarilla en interiores, postura que defenderá hoy miércoles en Toledo en el Consejo Interterritorial. Considera, no obstante, que debería seguir siendo obligatoria en entornos vulnerables como las residencias o los hospitales, en el transporte público y en personas con síntomas. La medida ha generado un intenso debate entre los técnicos del Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos, que no se ponen de acuerdo ni en el cuándo -si antes o después de Semana Santa- ni en el dónde.

Todo apunta a una retirada por fases, desapareciendo primero de escuelas y lugares públicos y con la incógnita de qué ocurrirá en los centros de trabajo. El problema, apuntan los profesionales de varios centros de salud de la Comunidad, es que a las consultas "está empezando a llegar un mayor número de casos" a pesar de que la nueva estrategia anticovid limita las pruebas y las cuarentenas a los contagios graves. Esta situación, alertan, "podría ir a más" tras la Semana Santa, de ahí que insten a mantener "todas las precauciones" y que, en su mayoría, se muestren contrarios a una retirada inmediata de las mascarillas.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró este martes que la población española está "ávida" ante el posible fin de esta medida, una de las pocas restricciones que se mantienen actualmente en vigor. Y pese a reconocer que es posible que "desgracias" como la guerra en Ucrania estén haciendo que se esté "infravalorando" lo que significa la covid, cree que quizá "ha llegado el momento" de tomar esta decisión. "Nosotros trasladaremos esa opinión, pero aceptaremos la que de manera general se adopte por parte de todas las comunidades", dijo.

A nivel internacional se está hablando ya de la variante XE -mucho más contagiosa que delta y ómicron-, y países como China y parte de la Unión Europea están registrando repuntes, un contexto que, según los sanitarios consultados, conviene "no obviar".

En ambulatorios como Las Fuentes Norte, la incidencia "está subiendo de manera importante" tras días de "cero casos". "Y eso que, actualmente, solo estamos viendo una parte. Habrá mucha gente con síntomas catarrales que se nos estará escapando", aseguró Antonio Aísa, médico de familia, en relación al nuevo protocolo sanitario, que reduce las pruebas a mayores de 60 años y colectivos vulnerables. "Todos los días estamos viendo dos o tres casos por médico, y somos 14. Hasta cuatro de cada diez pruebas que hacemos siguen saliendo positivo", indicó.

Lo mismo sucede en centros como el de Ejea de los Caballeros. "Están llegando más personas con síntomas compatibles con la covid, pero también mucha gripe, y como ahora no hacemos PCR no sabemos distinguir y no disponemos de diagnóstico", comentó su coordinadora, Raquel Llera.

Las deficiencias del sistema

La ‘estructura’ de los centros de Atención Primaria ha cambiado radicalmente en las últimas semanas, con gran parte de los rastreadores dedicados ahora a otras tareas. El nuevo sistema "funciona bien y ha reducido de forma sustancial el número de pruebas", según apuntó el presidente de Fasamet, Leandro Catalán. "Pero no es perfecto", agregaron desde el centro de salud de Torre Ramona, ya que al dejar de contar los autotest se están generando "duplicidades" en las consultas. Ocurre, por ejemplo, con las embarazadas, que tienen que someterse a una PCR aun habiendo dado positivo en un test rápido en casa.

Esto, aseguraron, está generando ya "ciertos retrasos", aunque la situación ya nada tiene que ver con la de enero. "Por el momento hay huecos. Las personas que lo necesitan son atendidas en el día o, a lo sumo, al día siguiente", comentó el presidente de Fasamet. Otra de las deficiencias detectadas radica en las bajas laborales. Los sanitarios aseguran #tener la sensación de que hay gente que está exagerando sus síntomas para tener dos o tres días.

Y a esto hay que añadir que, con el cambio de protocolo, las personas que se han contagiado pero no tienen ‘derecho’ a PCR no constan como positivos en su historia clínica, circunstancia que, según los sanitarios consultados, "podría terminar dando problemas" de cara a la vacunación.