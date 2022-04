Uno de cada cuatro médicos de Aragón tiene más de 60 años y la mitad supera los 50

Uno de cada cuatro facultativos de la red pública de Aragón tiene al menos 60 años y la mitad supera los 50. Unos datos que reflejan el progresivo envejecimiento de una profesión marcada por el déficit de personal y donde no está asegurada la reposición de efectivos por el volumen de plazas mir que se convocan anualmente. Así se desprende del informe ‘Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035’, donde se observa que en 2027 faltarán en España 9.000 trabajadores y en 2035, casi 18.000.

El documento, elaborado por el equipo EcoSalud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el amparo del Ministerio de Sanidad y Consumo, analiza por comunidades autónomas la dotación de médicos especialistas del Sistema Nacional de Salud, a junio de 2021. En Aragón, del total de profesionales, 4.619, el 25,7% tiene 60 años o más; un porcentaje que aumenta en Atención Primaria, donde alcanza el 36,7%, frente a Especializada (19,5%). Este panorama evidencia que, en estos momentos, en torno al 25% de los médicos podría ir alcanzando la edad de jubilación a lo largo del próximo lustro, una cifra que irá aumentando conforme vaya pasando el tiempo.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza recuerdan que tienen 1.200 colegiados en activos con una edad entre 60 y 65 años. Su presidente, Javier García Tirado, señala que esta situación deriva de "una falta de planificación clamorosa" y "no es algo que se pueda improvisar ni paliar de forma inmediata". Hay que tener en cuenta que formar a un especialista supone hasta once años de media, seis de licenciatura y cuatro o cinco de especialización.

Mayor porcentaje en Primaria

Hay especialidades donde la media de edad de sus profesionales es elevada, como Inmunología, Microbiología o Reumatología, frente a otras donde hay más facultativos jóvenes, como Angiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Plástica u Oncología Médica. El problema se agrava en la Atención Primaria. Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), alerta de que "se lleva ya avisando 15 años de que llegaría un momento en el que no se podrían sustituir las jubilaciones" en este nivel del sistema sanitario.

"La situación preocupa; si estos compañeros decidieran no prolongar el servicio quedaría un agujero difícil de cubrir"

El plan de reforma que ha presentado el Gobierno de Aragón busca rediseñar un modelo de organización que data de finales de los 80, para atender a una población con nuevas necesidades y, según se recoge en el documento, "en un entorno de falta general de recursos humanos que va a ser difícil de solucionar".

Para Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), "el envejecimiento de plantillas es elevado". Se estima, asegura, que hay unos 70 médicos que siguen en activo más allá de la edad de jubilación. "La situación preocupa; si estos compañeros decidieran no prolongar el servicio quedaría un agujero difícil de cubrir", indica: "Es un problema que viene de atrás, y no se ha planteado una solución". La pandemia de coronavirus, apunta, ha provocado que haya profesionales que hayan decidido adelantar su jubilación o que no hayan solicitado prolongar la actividad más allá de los 65 años.

Por otra parte, en opinión de Jorge Albareda, jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Clínico y jefe de estudios del hospital: "Con el número actual de estudiantes de Medicina que terminan cada año la carrera no se cubren las necesidades actuales que tenemos". A pesar de recibir a médicos de otros países, sobre todo de Latinoamérica, la oferta "no cubre completamente las demandas actuales y futuras".

Según añade el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, habría que "aumentar la fidelización de los que terminan", y evitar la fuga a "otras áreas de mayor atracción". Cada comunidad, asegura Albareda, debe tener su propia política de captación de residentes, para "conseguir que se queden en el territorio los médicos que se forman aquí". En la última convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada se ofrecieron en torno a 250 para médicos en toda la Comunidad. En el Clínico, recuerda, son 75.

Al mismo tiempo, según pone de manifiesto, hay especialidades que van a tener mucha más demanda en los próximos años, como Cirugía Ortopédica o Anestesia. El envejecimiento de la población está relacionado, a su vez, con un aumento de patologías como la artrosis, y conlleva un incremento exponencial de fracturas que requieren más intervenciones. En su caso, con 66 años, ha pedido una prórroga una vez alcanzada la edad de jubilación, algo que el Salud permite a los facultativos hasta cumplir los 70.