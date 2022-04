Faci: "La DGA está haciendo todo lo posible por que haya Juegos el 2030, pero siempre que el Pirineo aragonés esté representado"

El Gobierno de Aragón quiere que haya Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 en el Pirineo. Pero en todo el Pirineo, el catalán y también el aragonés. Lo ha recordado este lunes el consejero de Educación y Deportes, Felipe Faci, que ha hecho hincapié en el "espíritu de lealtad institucional" y de "respeto al COE y a Cataluña" que ha mantenido en las reuniones técnicas que se celebraron. Incluso en la última, en la que Cataluña pretendía que todas las pruebas de hielo se diputaran en su territorio, las de hockey y las de patinaje, una petición que le COE rechazó y que deparó el reparto "desequilibrado" que se dio en el resto de las disciplinas.

"La distribución de pruebas entre Aragón y Cataluña no garantizaba la igualdad de condiciones de las dos comunidades, no había equidad, y así se lo manifestamos al COE", ha explicado Faci. Lo que no es óbice para que DGA pretenda seguir colaborando para que "la candidatura sea una realidad.

Aragón ultima la propuesta que presentará al COE, y que tiene previsto entregar esta misma semana. "Defenderá los intereses de Aragón y vertebrará todo el Pirineo", ha recalcado. Respecto a la negociación en la mesa técnica, el consejero ha indicado que los técnicos que representaban a la DGA defendieron en todo el momento los intereses de Aragón y las instalaciones de nieve de la Comunidad. Faci ha resaltado que "son magníficas" y, salvo las pruebas de hielo, pueden acoger "el 90% de las pruebas de una candidatura".

A los que piensan que se puede poner en riesgo la candidatura les recuerda el consejero aragonés que la DGA "está haciendo todo lo posible por que haya Juegos en 2030, pero siempre que los intereses de Aragón y de su pirineo estén representados".