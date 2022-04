Guerrero (PAR): "En Aragón somos nobles y serios, pero no sumisos a una propuesta olímpica que nos perjudica"

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha manifestado que los aragoneses "somos gente seria, noble y justa, pero no sumisos a una propuesta injusta que nos perjudica", para referirse a la propuesta para albergar los Juegos de Invierno de 2030 en el Pirineo, que han acordado el COE y la Generalitat de Cataluña y que el Ejecutivo aragonés no acepta.

"Lo que hay que hacer para que salga adelante una propuesta en igualdad de condiciones", ha indicado Jesús Guerrero, es "cumplir con Aragón por parte de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de España y del COE".

"No es tan difícil si hay voluntad política, justicia y asunción del compromiso de la candidatura olímpica como proyecto de Estado", ha apuntado el portavoz del PAR, según ha señalado la formación política en una nota de prensa.

El PAR, ha proseguido Guerrero, no acepta "menosprecios" y pide al Gobierno de España que reafirme su compromiso de garantizar el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 Aragón-Cataluña en igualdad de condiciones como aseguró el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez en su paso por Zaragoza el pasado 16 de septiembre: "Los JJOO de invierno en el Pirineo son un proyecto de país y la candidatura será en pie de igualdad entre Aragón y Cataluña. Y al COE le pedimos diálogo y entendimiento con Cataluña desde el respeto a Aragón. O en igualdad de condiciones o nada".

Guerrero ha lamentado que ahora COE "nos falle" después de haber anunciado en el mes de enero que era necesaria la rectificación de la Generalitat de Cataluña para que fuera un proyecto en igualdad de condiciones. "Desconcierta el COE", ha dicho Guerrero, por eso y así las cosas "no aceptamos ni aceptaremos más ninguneos ni desequilibrios en la propuesta técnica para la candidatura conjunta de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030".

Mucho que ofrecer

El parlamentario del PAR ha reiterado que Aragón no va a ser "el convidado de piedra". "Tenemos mucho que ofrecer y vemos impensable e inaceptable que Formigal y Benasque estén fuera de las pruebas en la propuesta de los JJOO".

"Es descabellado", ha declarado, "son estaciones extraordinarias de alto nivel, muy conocidas en España y fuera de España, y con intenso turismo de invierno, que revierte en la economía de estas zonas". "Sin estas estaciones invernales no se entiende un proyecto conjunto".

Además, ha apostillado Guerrero, en 2030 habrá concluido el proyecto de unión de estaciones con todas las mejoras que comportará el dominio esquiable.

"Orgullosos de lo nuestro"

Jesús Guerrero ha defendido que los aragoneses "estamos orgullosos de lo nuestro": del territorio, entornos, estaciones de esquí, capacidades empresariales, turísticas, logísticas.

"Los aragoneses y aragonesas no vamos a dejar que nos ninguneen; no seremos convidados de piedra en los Juegos de 2030. Tenemos todo lo que hay que tener, hasta los compromisos previos, y no estamos dispuestos a que nos tomen el pelo", ha concluido Guerrero.