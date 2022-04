Carmen Barrantes: "De niña era un trasto"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Muy feliz. En Huesca, en mi barrio, todo el día en la calle. Recuerdo las partidas interminables de parchís, con la mesa camilla, el brasero, mi padre y mis tres hermanos.

¿Qué le hizo llorar por primera vez?

Una vez, con cuatro o cinco años, me escapé y subí por unas escaleras de obra. No había barandilla y, para bajar, casi me muero. Estuve mucho rato ahí llorando, se me hizo eterno. Aun hoy le sigo teniendo pánico a bajar escaleras altas, no a subir. En la vida, un poco igual. Creo que hay que subir los peldaños de uno en uno, ir construyéndolos. Si no, al bajar, esos peldaños no existen y la caída es segura.

¿Qué era en el patio del colegio?

Un trasto. Las monjas me ataban el cinturón de bata de cuadros azules a la silla para que estuviera quieta. Aprendí, con esta técnica poco delicada, a no moverme. Si me movía mucho, el nudo se apretaba y, cuando sonaba el timbre del recreo, la monja tardaba muchísimo en desatármelo para ir al patio.

¿Se sentía rara, especial, diferente?

Hasta quinto de EGB todo fue bien. A partir de allí me empecé a aburrir muchísimo, a hacer el gamberro e ir fatal en los estudios. El escenario es el único sitio donde me concentro y me esfuerzo. El resto es, y ha sido siempre, dispersión.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

Sí. No me dejaron ir a un viaje de los ‘scouts’ a Suiza por sacar malas notas. Habíamos trabajado mucho para reunir el dinero del viaje. Fue una amenaza que se hizo real.

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Jugar con los Pinypon, disfrazarme y hacer videoclips. Me ponía a bailar cuando el sol entraba por las persianas medio cerradas en la habitación de mis padres y se dibujaban líneas de luz en el aire. Era un escenario perfecto.

¿Tenía algún complejo que le amargara?

Mi cantidad ingente de pelo y mis piernas delgadas. Ahora son virtudes, pero entonces estaba de moda el pelo lacio de Jennifer Aniston. Mi pelo era una tortura e iba todo el día con coleta. Eso y pantalones muy anchos para que no se vieran mis piernas.

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?

Me hubiera encantado ir a clases de baile. Mi madre me apuntó al conservatorio. El solfeo y permanecer sentada tocando el violonchelo eran un poco incompatibles con mi nivel de energía. Aunque hoy le agradezco mucho mi formación musical y saber leer una partitura.

¿Tenía mucha conciencia política?

Una vez, en clase de sexto de EGB, una compañera dijo que no le interesaba la política y yo dije que a mí sí, que si un día una barra de pan costaba 50 pesetas y al día siguiente costaba 500, seguro que te interesaba la política. A la monja le debió de hacer mucha gracia mi comentario, porque luego lo ponía como ejemplo. Me encantaba debatir.

¿Qué imagen tenía de Felipe González?

A Felipe González no lo recuerdo mucho, pero sí recuerdo tener la imagen de Gadafi como ‘el Mal’.

¿Era religiosa?

Sí. Rezaba y me confesaba. Pedía ser otras niñas que eran mucho más guapas que yo y tenían todo lo que yo no tenía. Hoy no cambiaría mi vida por ninguna de ellas.

¿Vivió algún episodio que retrate el clima moral de la época?

Hubo un antes y un después cuando el caso Alcásser. Teníamos la misma edad que las chicas y todo cambió.

¿Cómo ganó su primer dinero?

Trabajando en un bar de copas a los 16 años. Al volver a casa, donde estaban mis hermanos con amigos, comencé a tirar los billetes por el aire como una loca, feliz y contentísima. Mis padres, por cierto, no sabían que trabajaba en ese bar. Nunca me habrían dejado. Pero yo siempre he sido muy desobediente. Si hubiera obedecido, no sería actriz

¿Hizo alguna locura que le guste recordar?

Muchísimas y la mayoría no confesables. Pero vamos, hice tres viajes de tres meses cada uno que han sido los grandes cambios de mi vida. Tres giros de timón y de guión maravillosos.

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Julie Andrews en ‘Mary Poppins’.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

«Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos». La canté cuando tenía cinco años en el escenario del colegio. Se puede decir que fue mi primera actuación. Cuando bajé del escenario, mi madre estaba al fondo y me fueron pasando de mano en mano las monjas y todas me daban besos y me decían: «Muy bien, muy bien» y yo no entendía por qué. Aun hoy a veces me pasa que después de una función prefiero que se hable de cualquier otra cosa menos de la función.

¿Había alguna persona que conociera a la que admirara de un modo especial?

Una pintora amiga de mi familia que se llamaba Gema. Siempre iba con vestidos muy ceñidos a la cintura de colores muy llamativos, con el pelo perfecto rojizo y los labios pintados. La veía como una diosa de Hollywood.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

Creo que nunca lo pensé. Simplemente, estaba en mi disco interno.

¿Por qué estudió Magisterio musical?

Porque mis padres me dijeron que tenía que hacer una carrera ‘normal’. Mis hermanos fueron los que me pagaron los estudios de Teatro. Así que, después de haber sido una estudiante desastrosa, tuve que sacarme las dos carreras a la vez. Por la mañana estudiaba Magisterio y por las tardes la escuela de teatro. Así recuperé los años perdidos de instituto.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a qué día volvería?

A uno en el que una niña me pidió que le regalase a mi muñeco Nenuco. Me lo pidió ella y luego toda mi familia. Estábamos fuera de España, en Ecuador, y yo tenía cinco años. No se la regalé y recuerdo ese momento con nitidez.