Azcón: "Me siento identificado con lo que representa Feijóo. La conexión será absoluta"

¿Emana tanta ilusión como cuentan del XX Congreso del PP en Sevilla?

Esa es la sensación con la que me voy. La gente sale ilusionada. Es verdad que el congreso es consecuencia de una crisis, pero no solo la hemos resuelto en muy poco tiempo sino que además la hemos resulto muy bien. La elección de Alberto Núñez Feijóo es muy buena noticia para el PP.

¿Cómo va a ser el PP de Feijóo?

Feijóo refuerza la figura de Gobierno. Él dijo ayer que lleva muchos más años gobernando que en la oposición. Ese perfil de gestor, su experiencia, refleja la imagen del PP como un partido de Estado. No solo hay que cambiar el Gobierno de España, el peor de la Democracia, sino que él habla de mayorías absolutas. Como las de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Su estilo es radicalmente distinto al de Pablo Casado. ¿Tiene la impresión de que han perdido cuatro años?

No. Este congreso se ha caracterizado por la generosidad. Ha habido un agradecimiento a Pablo por el tiempo que ha sido presidente.

¿Se ejerce en Aragón esa política adulta que preconiza Feijóo?

Esa política adulta la venimos ejerciendo. En Aragón hemos hablado de llegar a acuerdos y de hacer oposición. De llegar a acuerdos en temas tan complicados ahora como son los Juegos de 2030 o en algo tan crucial como sería una nueva financiación autonómica para costear los servicios públicos básicos. Es verdad que es difícil que nos pongamos de acuerdo cuando el Gobierno decide bajar un 4% el presupuesto de Sanidad o es incapaz de gestionar 70 millones en ayudas para la reactivación. En eso el PP va a hacer oposición.

Feijóo marca distancias con Vox. ¿Es un giro al centroderecha?

De lo que ha hablado es de que la aspiración del PP es ser un gobierno de mayorías. Lo que tiene que hacer el PP es mirarse a sí mismo. La situación política de este país está tan complicada que el único partido que puede dar el relevo al peor Gobierno de la historia es el PP. No solo hay que ganar las elecciones y que Feijóo sea el próximo presidente, sino que hay que ganar con una mayoría suficiente.

¿Se puede mantener el apoyo externo de Vox en los ayuntamientos aragoneses?

Si el PP no gobierna ayuntamientos como el de Zaragoza vuelve la ultraizquierda. Y en Zaragoza ya sabemos lo que significa, no solo desde el punto de vista de gestión y endeudamiento, sino en algo tan evidente como la atracción de empresas y la creación de empleo en nuestra ciudad. El PP depende de sí mismo.

¿Qué papel está llamado a jugar el PP Aragón en la cúpula del partido?

La interlocución que va a tener el PP-Aragón con la nueva dirección nacional va a ser buena, porque la relación con el presidente Feijóo es muy buena, pero también lo es con la secretaria general, Cuca Gamarra. La conozco desde hace muchos años. Por tanto, la comunicación posiblemente vaya a ser la mejor que ha habido nunca.

¿Tiene constancia de que vaya a haber algún aragonés en el comité de dirección?

El comité de dirección es un equipo directo de Feijóo. Otra cosa es el resto de la Ejecutiva. Los secretarios se definirán más adelante, y ahí hablaremos con Feijóo para que Aragón esté representado.

¿Hay algún perfil en especial que quiera destacar?

Lo hablaremos en su momento.

Sí han entrado en la Ejecutiva y en la Junta Directiva como vocales Emma Buj y Luis María Beamonte. ¿Es un reconocimiento al trabajo que han realizado?

Sin duda. Beamonte ha sido presidente regional del partido y por lo tanto creo que no podemos prescindir de esa experiencia. En el caso de la alcaldesa de Teruel, es la segunda ciudad más importante de la Comunidad que gobierna el PP. Es un reconocimiento a Emma, a Teruel y al municipalismo.

El nuevo estilo del PP nacional ¿puede implicar un cambio en la gestión del partido en Aragón?

No lo creo. Fundamentalmente, porque estoy muy identificado por lo que representa Feijóo y creo que la conexión va a ser absoluta.

¿Qué legado deja Casado?

Lo que hacemos hoy es mirar al futuro. Juzgar o revisar lo que se haya podido hacer en el pasado no nos va a ayudar a conseguir los objetivos del PP de cambiar el Gobierno de España.

Es cierto que este congreso permite cerrar la crisis en solo dos meses y el PP sale reforzado.

Esa es la clave. Hay que reconocerlo: hemos tenido una crisis interna. Pero no creo que haya en la historia reciente de este país una crisis que se haya solucionado tan inteligentemente y tan rápido como se ha hecho en el caso del PP. Tenemos experiencia de lo que pasó en el PSOE y recordamos mucho tiempo de gestora para solucionar los problemas internos. Hemos resuelto la crisis y lo más importante es que salimos preparados para gobernar.

Justo a tiempo para preparar las campañas electorales.

Queda mucho tiempo. Es evidente que si esta situación se hubiera dado más cerca de las elecciones, no nos hubiera ayudado. Pero yo creo que queda tiempo más que suficiente para prepararla.

Casado le veía como presidente de la DGA. ¿Cómo le ve Feijóo?

Me veía como presidente del PP de Aragón. Estoy encantado de ser alcalde de Zaragoza. Para mí es un orgullo y una ilusión ser el alcalde que ha conseguido un cambio después de 16 años gobernando la izquierda. No hemos conseguido un cambio de gobierno, sino en el signo de la ciudad. Cuando llegue el momento de ver quién se presenta, la dirección regional del PP lo hablará con la nacional y presentaremos la mejor candidatura.

Destacó Feijóo que usted es un referente del municipalismo. ¿Seguirá como portavoz en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)?

No me lo ha confirmado, pero tengo la práctica seguridad de que no se prevén cambios, y vamos a seguir trabajando desde la FEMP por todos los ayuntamientos, y también por el de Zaragoza.

¿Qué sea gallego ayudará a que entienda el problema de Aragón con la financiación autonómica?

Ayudará su experiencia.No hay otro político que acredite la experiencia, la solvencia y la capacidad de gestión de Feijóo.

¿Le ha invitado a volver a Aragón?

Sí. Estoy convencido de que vendrá dentro de muy poco tiempo.