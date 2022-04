Unizar propone una exposición itinerante y un ciclo de cine para desmontar mitos de la economía desde el aula

El concepto de "economía" puede resultar arduo, lejano y denso para los escolares, por eso, acercar esta ciencia a los jóvenes de Secundaria es el objetivo del proyecto 'Desmontar Mitos de la Economía: Aprender a pensar críticamente la economía desde las Aulas', que este 2022 pivota en torno a varias acciones. Este programa, un proyecto de cultura científica que busca la promoción de la ciencia y la reflexión económica en la sociedad aragonesa, especialmente entre la juventud, parte del resultado de un Seminario Internacional de Pensamiento Económico Crítico, realizado entre la Universidad de Zaragoza y ocho universidades del Estado de México.

Toma forma, por un lado, con una exposición itinerante y colaborativa que trata de desmontar falsas ideas e informaciones que rodean a algunas concepciones y prácticas económicas, sirviéndose para ello de las propuestas de pensadores sociales y economistas críticos. En ruta desde el pasado mes de febrero, esta muestra itinerante visitará hasta el próximo 8 de abril un total de ocho institutos aragoneses.

Durante su estancia en los centros educativos, servirá como pretexto al alumnado para analizar y desmontar 10 mitos de la economía --del desarrollo socioeconómico a la fiscalidad o el consumo como motor económico--. Además, se compaña de una serie de talleres de economía crítica, una suerte de "talleres de desmontaje" de los mitos que rodean la economía. Las conclusiones de los estudiantes se incorporarán de manera progresiva y se presentarán el 20 de mayo en una jornada en el Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza.

En esta cita, que tendrá lugar en el Edificio Interfacultades, donde se instalará la exposición, tanto los escolares como los universitarios implicados en el proyecto 'Desmontando Mitos de la Economía' compartirán impresiones en un encuentro de carácter lúdico y divulgativo, que también coincidirá con la celebración del mercado agroecológico.

Con la meta de ayudar a detectar y a pensar críticamente algunos de los mitos de la economía, este programa tiene como otra de sus acciones principales un ciclo de cine, que se desarrollará los días 4, 5 y 7 de abril, en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza y lleva por título 'La otra economía'.

En formato de cinefórum, las tres sesiones buscarán "ofrecer un acercamiento diferente a problemáticas socio-económicas actuales, a partir de la proyección y el debate sobre tres películas europeas, que afrontan de un modo crítico tres de los que llamamos mitos de la economía", como explican desde la organización.

Los filmes elegidos para estas proyecciones son la británica 'Sorry we missed you', la macedonia 'Honeyland' y la francesa 'Corporate', que abordan temas como el emprendimiento y el beneficio personal, el impacto medioambiental de la actividad económica o la competencia en el mercado laboral.

Las tres sesiones de debate que acompañarán a las películas estarán moderadas por el sociólogo Juan David Gómez, el economista Jorge Bielsa y el experto en economía social Millán Díaz, todos ellos vinculados a la Universidad de Zaragoza. Las proyecciones tendrán lugar a las 17.30 horas en el salón de actos del centro Joaquín Roncal y serán de acceso libre.

Organizado por la Universidad de Zaragoza, este programa cuenta con el apoyo y financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Economistas sin fronteras y el Laboratorio de Economía Social de Unizar, entre otras entidades.