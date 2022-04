Lambán afirma "con rotundidad" que Aragón no aceptará "en ningún caso" la propuesta técnica para los Juegos de 2030

Aragón no va a aceptar la propuesta técnica para el reparto de la pruebas y sedes de la candidatura conjunta con Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 tal y como está ahora. "Puedo afirmar con rotundidad que esa propuesta no se va a aceptar en ningún caso", ha manifestado el presidente de Aragón, Javier Lambán, durante la visita a un colegio que tenía lugar mientras se reunían en Madrid representantes del Comité Olímpico Español (COE) y de la Generalitat.

Lambán insiste en que la propuesta técnica no propicia una candidatura equilibrada y "en pie de igualdad", compromisos que asumieron el COE y el Gobierno de Pedro Sánchez cuando se invitó a Aragón a participar en el proyecto olímpico. Así que la DGA planteará la próxima semana su propia propuesta, en la que reclamará que las pruebas olímpicas se desarrollen, además de en Candanchú, en Formigal y en Cerler.

El Gobierno aragonés estima que su postura es respaldada por la sociedad y la política aragonesa, y por los valles pirenaicos. "Está bien que tenga algún tipo de impacto en Barcelona y en Zaragoza, pero lo fundamental es que lo tenga en el Pirineo para que sea una oportunidad para la economía de montaña y el esquí", ha enfatizado.

Para el presidente de la DGA, en la propuesta actual hay "diferencias sustanciales" sobre lo que se consideraría "un reparto equilibrado". El documento que Aragón remitirá al COE nada dirá sobre el nombre de la candidatura y las ceremonias de inauguración y clausura, porque son temas de los que hasta ahora no se hablado. Pero deberán estar claros antes de que la DGA avale la candidatura. "No serviría de nada ponerse de acuerdo en lo primero y no en esto último", advirtió Lambán.

No considera el barón socialista aragonés que haya llegado el momento de que intervenga Pedro Sánchez. Estima, de hecho, que la pelota está sobre el tejado del COE y el de su presidente, Alejandro Blanco, y que es la institución a la que le corresponde intervenir en este momento.

A pesar de la gran distancia a la que se sitúa cualquier posibilidad de acuerdo, Lambán ha asegurado que su obligación es "intentar alcanzarlo por el bien de España y de las relaciones entre Argón y Cataluña". "Si entiendo que el interés de Aragón está bien defendido, apoyaré la candidatura", ha concluido.