La delegada del Gobierno en Aragón admite dificultades para disponer de un "macrocentro" para acoger refugiados

La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha explicado este viernes que la institución trabaja intensamente en la búsqueda de un espacio adecuado en Zaragoza en el que instalar un "macrocentro" para alojar a refugiados ucranianos. Ha admitido, sin embargo, que de momento no se dispone de ninguna ubicación concreta porque, ha admitido, “es difícil encontrar un centro de esas características”. El primer problema es el tamaño, ha señalado, pero también hay que tener en cuenta que las condiciones sean las adecuadas. “Se está llamado a las puertas de todos los propietarios de los posibles centros, que algunos son propiedad del Gobierno de Aragón, otros del Ayuntamiento y otros están en manos privadas”, ha señalado Serrano, que el macrocentro podría contar con capacidad para 200, 300 e incluso 500 personas, “aunque no lleva a nada hablar de esto sin tener nada concreto todavía”, ha añadido. En cualquier caso, ha insistido en que, en este momento, dichas instalaciones no son necesarias porque actualmente hay 2.000 plazas disponibles

La delegada del Gobierno en Aragón, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación del impacto del plan de choque aprobado por el Ejecutivo central para hacer frente a los efectos de la invasión de Ucrania, ha asegurado que es complicado conocer la cifra real de refugiados que han llegado y se han quedado en territorio aragonés. “Eso lo sabremos en unos meses en el padrón municipal”, ha afirmado. Lo que sí ha concretado es que hasta ahora, en Aragón han regularizado su situación 1.451 ucranianos huidos de la guerra, entre ellos 667 niños. De ellos lo han hecho 954 en Zaragoza, 317 en Huesca y 161 en Teruel. De todos ellos, 667 son menores, ha apuntado la delegada del Gobierno de Aragón.

Serrano ha valorado el trabajo de las entidades sociales y locales en el acogimiento de los refugiados así como “la agilidad y sensibilidad exquisita” que está demostrado la Policía en la tramitación de la perceptiva documentación. Prueba de ello, ha señalado, se les está proporcionando acceso a la educación y la sanidad y los refugiados pueden disponer en apenas 24 horas de un permiso de trabajo.

Aunque las previsiones iniciales del Gobierno de Aragón apuntaban a la disponibilidad de unas 2.000 plazas para acoger a los refugiados ucranianos, Serrano ha señalado que de momento las plazas permiten acogerlos sin ninguna incidencia, si bien ha reiterado que se está trabajando para contar con “macrocentro” en Zaragoza, por si fuera necesario.