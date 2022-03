Retrasos de hasta 4 meses en la renovación del carné de familia numerosa en Aragón

Continúan las demoras para la renovación del carné de familia numerosa en Aragón. Así lo indican desde la asociación aragonesa '3 y más', cuya trabajadora social, Isabel Lamiquiz, denuncia que "el 90% de las familias" que pidieron el reconocimiento o su renovación a partir de octubre de 2021, cuando comenzaron los retrasos mensuales en cita previa, han perdido la bonificación que supone para los hogares vulnerables el descuento del 60% que ofrece el bono social en la factura de la luz.

"Las familias están sufriendo demoras de hasta tres y cuatro meses debido a diferentes problemas que desde la DGA, aseguran, ya se han solucionado, pero que sin embargo siguen originando retrasos y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para las familias, que entre otras cosas han tenido que pagar la cuota de la luz a coste de mercado, lo cual supone en una factura media de 60 o 70 euros haber hecho un desembolso de 150, por más del doble, con el mismo consumo y justo en la franja de mayores subidas del precio de la luz", advierte esta trabajadora social.

Según datos del INE, en Aragón hay censadas un total de 17.296 familias numerosas, que tienen que tener 3 hijos o más para poder solicitar el carné al Gobierno de Aragón.

Los problemas en la renovación del carné, que, entre otras ventajas, facilita a las familias descuentos a la hora de viajar y en sus facturas de luz, calefacción o agua, se agravaron a comienzos del pasado mes de octubre, cuando "el acúmulo de tareas provocado por la covid (debido a que durante una temporada no hubo atención presencial)" obligó a hacer una "reorganización de personal" que provocó estas "demoras no deseadas" en el servicio de cita previa, señalan fuentes de la DGA, quienes matizan no obstante que estos retrasos "se han reducido mucho" en las últimas semanas.

Desde la asociación aragonesa '3 y más' aseguran, sin embargo, que aun habiendo tomado medidas el Gobierno de Aragón, publicando el pasado 28 de enero una resolución de la Directora General de Igualdad y Familias por la que se prorrogaba la vigencia de los títulos de familia numerosa hasta que se haga efectiva su renovación, los retrasos en cita previa y para resolver las solicitudes presentadas de manera presencial en el Registro siguen siendo de varios meses. "Normalmente este servicio -la presentación mediante registro- tenía una demora de un mes o 20 días, pero ahora están resolviendo las de finales de diciembre y principios de enero, que son tres meses de demora, y siempre y cuando no sea complejo, pues hay casos que no están resueltos desde noviembre, que sepamos nosotros", afirma esta trabajadora social.

En cita previa, la situación es también parecida. Antes había una cadencia de dos, tres semanas. El retraso de varios meses comezó en el mes de octubre y, "a día de hoy -precisa Lamiquiz- si pides cita te dan para mediados de julio".

Verónica Martínez, afectada por los retrasos: "Todo ese tiempo que se tarda en resolver deriva en una pérdida de derechos de la persona"

Entre los perjudicados por estos retrasos se encuentra Verónica Martínez, madre de tres hijos. La pequeña, Lucía, nació en agosto. Y aunque en octubre su madre se movió para solicitar el permiso, un problema surgido a la hora de presentar la documentación -cuando consiguió por fin cita en el mes de octubre- ha dejado a esta familia en un limbo durante casi cuatro meses, hasta la consecución del carné el pasado mes de febrero (que le llegó con fecha del 25 de noviembre). "Gracias a la asociación, que me explicó y me ayudó a presentarlo en el registro pude conseguirlo. Pero entre tanto mis hijos han perdido derechos. Para el bono social todavía estoy en trámite, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. Además, a la hora de pedir ayudas del IRPF, el modelo 143 de la renta -que nos da 100 euros a las familias numerosas- me lo han concedido desde febrero en vez de desde noviembre, siendo que desde entonces la documentación estaba ya en manos de la administración", explica esta zaragozana, vecina de Ejea de los Caballeros.

En su caso, la demora ha sido para la obtención y no para la renovación de este documento, si bien denuncia en ambos casos la "falta de información" que dificulta a las familias agilizar y resolver este tipo de trámites. "Está bien que hagan el procedimiento así, pero deberían informar en el momento en el que pides la cita y advertir: 'vamos con mucho retraso, tenemos fechas para el 7 de octubre, pero por favor preséntelo a través de cualquier registro porque así tendrás la fecha de validez del día que la has presentado'. Tienen que dar la información a la gente. Que no pasa nada si hay retrasos, somos personas y lo entendemos, pero si hay otra vía rápida y al final la fecha que va a valer es esa, deberían comunicarlo también a las familias para que pueden utilizar los registros de sede electrónica", defiende Verónica, que aprovechando sus conocimientos de Derecho (es abogada y responsable de la UNED) ha creado recientemente un canal de divulgación jurídica dirigido fundamentalmente a mujeres y estudiantes que muestren interés por este ámbito. "Este proyecto nació a raíz de la covid, y ha estado parado mientras he estado de baja con la niña, pero mi intención ahora que soy familia numerosa es informar de estas cuestiones, ofrecer herramientas y que entre todos podamos cambiar las cosas", confiesa.

Cómo solicitar la renovación del carné o la obtención del mismo

Por su parte, desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales insisten en que se ha trabajado para subsanar las dificultades que ha podido generar esta situación a las familias numerosas, e informan de que se ha dado prioridad "a aquellas que gestionan el título por primera vez".

"Se espera que a la mayor brevedad se pueda recuperar el ritmo de resolución, se dé salida a los expedientes pendientes y se eviten las demoras, que ya se han visto reducidas", aseguran fuentes de la Dirección General de Igualdad y Familias, al recordar que la fecha de validez del título en estos casos será la de la solicitud del documento, y no la de expedición, "para que no exista pérdida de beneficios para las familias", puntualizan.

La atención al público en los servicios provinciales se lleva a cabo mediante el sistema de cita previa online que el Gobierno de Aragón ha habilitado para todos los departamentos. Dicho sistema solo permite la solicitud de citas en los tres meses siguientes a la fecha del día actual, por lo que si en ese periodo no hay fechas disponibles, no es posible realizar la cita.

Otra forma de conseguirla es mediante el teléfono habilitado por la Dirección General de Igualdad y Familias (976 701 708), de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00. "A partir de mediados de abril se ampliará la atención presencial. La Dirección General de Igualdad y Familias trabaja para reducir los tiempos para la renovación del título de familia numerosa y ya se han dado los pasos precisos para ello, con la cobertura de las plazas. La situación actual es extraordinaria, y se espera que en un breve espacio de tiempo será posible volver a la expedición inmediata del título, pudiendo las familias recibir su acreditación en el mismo momento en el que son atendidos presencialmente", concluyen fuentes de la DGA.