Vista previa en la Audiencia Nacional para ver si se juzga a Josu Ternera por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha celebrado este jueves una vista previa para resolver la petición de la defensa del ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, que envió un escrito donde alega que no puede ser juzgado por pertenencia a organización terrorista por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 porque ya fue condenado por un delito "equivalente" en Francia.

Según el razonamiento de la defensa, no podría volver a ser juzgado por ese delito porque el Tribunal de Gran Instancia de París ya le condenó a ocho años de cárcel en 1990. Pero la fiscalía y las acusaciones de Jorge Piedrafita, en representación de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se han opuesto a la pretensión de Josu Ternera de eludir la causa por dicho delito, al argumentar que los hechos juzgados en Francia y el atentado en la casa cuartel de Zaragoza "no son en absoluto coincidentes".

NOTICIAS RELACIONADAS Así fue el atentado de ETA de la casa cuartel de Zaragoza

En la vista, el abogado de Ternera ha argumentado que el juicio donde le condenaron en Francia con una sentencia que se dictó en 1990 incluían los hechos sucedidos en la capital aragonesa y argumenta que ya están juzgados al defender el principio "non bis in idem". En ese juicio celebrado en París fue condenado por el delito de asociación ilícita de malhechores.

Por su parte, el abogado de la acusación particular Jorge Piedrafita ha defendido que en la vista celebrada en Francia no se juzgó el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron once personas (seis de ellas menores) que ocurrió en 1987.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en noviembre de 2021 la apertura de juicio oral contra el exjefe político de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, que causó la muerte a once personas, entre ellas seis niños.

El auto judicial desestimó la petición de la defensa del etarra del sobreseimiento libre por "no ser los hechos objeto de delito" y el archivo de la causa. Además, el abogado planteaba una alternativa para hacer nuevas pruebas complementarias, que ha denegado la sala de lo Penal como si fuera una instrucción suplementaria.