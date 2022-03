CEOE y sindicatos ven puntos positivos en el plan de choque pero no una solución a la crisis

Patronal y sindicatos aragoneses valoraron ayer algunas de las medidas incluidas en el plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis de suministros y al disparado incremento del precio de la luz, que se ha agudizado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, admitieron en un tono más o menos crítico, según cada caso, que llegan tarde y que no solucionarán el problema de fondo, el encarecimiento de la energía.

Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, consideró positivo que se den más facilidades a las empresas para devolver los créditos ICO, como se hizo en plena pandemia, así como la concesión de ayudas a sectores muy afectados por esta crisis como el transporte, la agricultura o la pesca, pero precisó que si esas ayudas tardan en materializarse no serán útiles. Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, coincidió en este último punto: "Si las medidas no son inmediatas, puede ocurrir que el precio siga subiendo y se coma la ayuda directa del Gobierno".

Arnau, que lamentó que el Gobierno no tenga "una visión más a largo plazo", denunció el "intervencionismo" de este en el mercado de vivienda y "clientelismo" en lo relacionado con los bonos sociales. También recordó que la reforma laboral recientemente aprobada ya regula el despido. "A ninguna empresa le gusta despedir, pero si está en duda su viabilidad tiene que tomar medidas, no vaya a ser que al final tenga que cerrar y despedir a toda la plantilla", dijo. "Y qué hacemos entonces", se preguntó Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón. "Si la empresa está desesperada, ¿qué hace el empresario, llevarse a su casa al trabajador?", cuestionó el presidente de la patronal de pymes, para quien este plan de choque incluye "mucha literatura" y resulta "poco eficaz". "Contiene bastantes menos medidas de las que harían falta para contener la escalada de precios", dijo. Y además tampoco ayuda, explicó, que planteen otra línea de créditos ICO de 10.000 millones cuando aún está por ver si se pueden devolver los que pidieron en pandemia.

Por otra parte, López de Hita consideró injusto "aplicar el descuento en el combustible a todos por igual cuando unos lo necesitan más que otros.

Sobre los límites a los despidos para aquellas empresas que apliquen un ERTE por el elevado coste energético, Manuel Pina consideró que "es de sentido común: no puede ser que una empresa reciba ayudas públicas y no mantenga el empleo". "No se prohibe el despido. No se atenta contra la libertad de mercado. Lo que se dice es igual que con la pandemia, que las empresas que pidan ERTE no despidan o si lo hacen devuelvan las ayudas públicas. Es lo lógico" incidió por su parte Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, que valoró que el Gobierno empiece a actuar porque "ya estaba tardando". Sin embargo, cuestionó que en este plan "falte la medida estrella: limitar el precio de la luz", algo que ha quedado condicionado a la propuesta que el Gobierno español envíe a Bruselas para que autorice desacoplar el precio del gas de la tarifa de la electricidad. "Parecen positivas las medidas, pero no sabemos si van a ser eficaces", señaló. Por ejemplo, "si baja el combustible, pero después las petroleras lo repercuten en precio, de nada servirá", dijo. El aumento del 15% del bono social, señaló también, puede ser poco si la inflación se come este incremento. Alastuey y Pina pidieron al Gobierno ahondar en las medidas y llevarlas al largo plazo para resolver el problema de fondo: el precio desorbitado de la luz, el gas y el petróleo, que están condicionando todo lo demás.

Por último, Jesús Arnau quiso destacar la apuesta por las energías renovables del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que "puede acelerar una transición energética a la que Aragón tiene mucho que aportar", aseguró.