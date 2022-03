Más de 11.000 maestros aspiran a lograr una de las 658 plazas de Primaria e Infantil que ha convocado el Departamento de Educación. El examen se llevará a cabo el próximo 18 de junio y tras el del verano pasado, marcado por las restricciones impuesta por la pandemia, ya que la convocatoria de 2020 se aplazó a consecuencia de la covid-19, se desarrollarán, en principio, con total normalidad. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes el listado de admitidos que, según los datos difundidos por el sindicato CSIF, asciende a un total de 11.180 aspirantes.

Por especialidades, la de Infantil, que ofrece con 180 el mayor número de plazas, aglutina también la cifra más elevada de candidatos, 2.938. Le siguen 2.876 inscritos para Primaria (145 plazas) y 1.367 para Inglés (130). Tras esta terna, el mayor interés se centra en Educación Física con 1.302 interesados para 59 puestos y Pedagogía Terapeútica con 1.301 para 54. Por lo demás, hay 703 docentes que quieren conseguir un puesto fijo en Audición y Lenguaje (28 plazas), 444 en Música (42) y 249 en Francés (20).

Ahora se abre un plazo de cinco días para que las personas que no han sido admitidas, hay un total de 463 excluidos, puedan recurrir y presentar la documentación que les falta. La responsable de Educación de CSIF, Mónica de Cristóbal, ha señalado que las dos principales razones para quedar excluidos son que no se ha grabado correctamente la inscripción, que solo se pudo llevar a cabo telemáticamente, y la falta del pago de las taxas correspondientes, "posiblemente porque estaban exentos pero no han presentado la documentación que lo justifique".

En lo que respecta al proceso selectivo, la fase de oposición de estas pruebas se celebrará de manera descentralizada, como en anteriores convocatorias.

En Huesca serán las pruebas de Francés, Educación Física y Audición y Lenguaje, en Teruel las de Inglés, Música y Pedagogía Terapéutica y en Zaragoza, las de Educación Infantil y Primaria.

Constarán de una fase de oposición, que comprende dos pruebas de carácter eliminatorio basadas en los temarios establecidos para cada especialidad y que contarán dos tercios de la nota total, y una fase de concurso en la que se valoran los méritos aportados, y como novedad, este año se han eliminado las preguntas cortas de la prueba escrita.